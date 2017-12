El Govern pide "diálogo" en Cataluña contra la "confrontación permanente"

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, reclamó ayer "diálogo" después de unas elecciones catalanas en las que "la ciudadanía ha demostrado lo plural y diversa que es" en Cataluña. "En primer lugar se tiene que hacer una valoración positiva de la alta participación que registraron los comicios y que demuestra que la gente quería hablar a través de las urnas. La ciudadanía es plural y diversa, ahora más que nunca vuelve a ser necesario el diálogo dentro y fuera de Cataluña para terminar con esta confrontación permanente. Es imprescindible", indicó la socialista.

Costa felicitó a Ciudadanos por su victoria electoral, aunque no le permitirá formar gobierno. Y, aunque apuntó que los resultados del PP fueron "muy malos", consideró que la formación popular debe implicarse en la búsqueda de una solución dialogada para terminar con la crisis política en Cataluña.

"Nadie está deslegitimado para practicar el diálogo. Y nadie tiene una varita mágica, pero todo el mundo está obligado a hablar. Más aún el partido que gobierna en España. El día a día sigue, y la convivencia de los ciudadanos en Cataluña es fundamental", subrayó la consellera de Presidencia durante la última rueda de prensa del año para dar cuenta de los acuerdos de Govern.

Al respecto, Més abogó por "avanzar" hacia la celebración "a corto o largo término" de un referéndum de independencia "pactado". Miquel Gallardo, miembro de la ejecutiva de Més, confió en que, tras la nueva mayoría lograda por los independentistas, "se abra la puerta" para la celebración de esta consulta ciudadana sobre si Cataluña se constituye en un Estado. Señaló que "no se puede continuar en el día de la marmota" y pidió al Gobierno que "dé un paso adelante" y negocie con el nuevo ejecutivo catalán la celebración de un referéndum de independencia. "Con la aplicación del 155 el Gobierno de Rajoy intentó disolver una realidad, pero la realidad es tozuda", por lo que el Estado "debe cambiar de estrategia" y buscar el diálogo ante un problema político, mantuvo.



Presupuestos históricos



Por otro lado, Costa se felicitó por la aprobación de los Presupuestos el pasado jueves, un trámite que salió adelante sin fisuras entre el Pacte y Podemos. "En política a veces hay discusiones y debates, pero todos los partidos perseguimos un mismo objetivo. Estamos cumpliendo los Acuerdos por el Cambio a los que nos comprometimos a principios de la legislatura", destacó.

"Son los Presupuestos más altos de la historia de Balears con más de cinco mil millones de euros. Los ciudadanos ya están recibiendo los efectos de la recuperación económica. Ha habido un incremento de la renta per cápita y también han empezado a recuperarse los salarios, más de un 3%. Hemos hecho un esfuerzo por revertir los recortes de servicios públicos que sufrieron los ciudadanos en el pasado. El objetivo de los presupuestos es distribuir riqueza", señaló la socialista.

La consellera fue cuestionada por la exclusión de más de 400 técnicos de enfermería por no alcanzar el conocimiento exigido de catalán. "La cuestión lingüística no será ningún impedimento para que nos queden plazas vacantes. De todos modos quiero recordar que el decreto que regulará el nivel de conocimiento de catalán en la sanidad pública todavía no se ha aprobado", subrayó Costa.

Y recordó que, el hecho de que no se cubran plazas en sanidad es algo recurrente y se debe "a un conjunto de factores". "Desgraciadamente esto ha pasado siempre. Ahora y desde hace mucho tiempo", afirmó.