Emoción en la celebración: "¡Cuando me lo han dicho casi he llorado!"

La administración de lotería número 1 de Sant Llorenç des Cardassar repartió hasta diez décimos agraciados con el segundo premio del sorteo navideño. Una serie completa que según Lourdes Caldentey, la responsable de la administración, se vendió toda en Sant Llorenç, salvo una participación que se llevó un vecino de Manacor. Aunque en el día de ayer a mediodía nadie se había acercado para celebrarlo.

Cabe señalar que los décimos agraciados fueron vendidos muy pronto, en agosto y septiembre. Por otro lado quienes lo festejaron fueron Lourdes y su hermana Juana, quienes regentan la administración tras heredarla de su madre, fallecida hace un año. Por otra parte y no muy lejos de Sant Llorenç, también parte del segundo premio de la Lotería Nacional de Navidad recayó en el núcleo turístico de Cala Millor. Unos décimos expedidos por terminal electrónica y que no llegan a ser una serie completa. Según los responsables de la administración se han vendido a gente de paso o a trabajadores que están disfrutando la Navidad fuera con la familia, explicaba el dependiente del puesto situado en Joyerías Juana de Cala Millor, Mateu Pascual.

"Això és massa!"



"Això és massa!". Antònia Ballester y Carme Moreno no daban ayer abasto. El teléfono sonaba cada dos por tres y la llegada de clientes y vecinos era constante. No en vano su administración de lotería, número 60080, había expedido el número 51244 que resultó segundo premio del Sorteo de Navidad. Eso sí, las incógnitas rondaban en el establecimiento. ¿Quién pudo haberse llevado este número, el último de la serie?, ¿Sería un residente en Campos o un visitante? Preguntas a las que nadie sabía responder. En cualquier caso la felicidad era mayúscula.

Esta administración, habilitada en una antigua herrería, está integrada en la tienda de decoración y regalos Es Talleret, ubicada en la calle Àfrica, junto a la vía principal que cruza el pueblo en dirección a Santanyí, la Colònia y las famosas playas del Migjorn. Originalmente, la administración, abierta por Julià Ballester, se hallaba junto al Ayuntamiento y el popular negocio era conocido como Pinturas Can Recó (que en 2014 ya obtuvo un primer premio de la Lotería Nacional). El traslado a la calle Àfrica se hizo efectivo en abril de este mismo 2017.

En la celebración de ayer no faltaron champán, bombones, nervios, mucha emoción y anécdotas. "¡Cuando me lo han dicho casi he llorado!", reconoció una vecina que se acercó a la tienda sobre las diez de la mañana. Otra expresó su sorpresa: "En Campos nunca se había visto cosa igual". Sin embargo la conversación más entrañable fue la protagonizada por la administradora Antònia Ballester. A su madre por teléfono le aclaró los extremos: "No mumare, no en tenc cap de dècim guanyador".