El Pacte elige en solitario a Jaume Far como director de la Oficina Anticorrupción

El Pacte elige a Jaume Far como director de la nueva Oficina Anticorrupción. Lo ha hecho en solitario y aprovechando que la votación sólo exigía mayoría absoluta para sacar el nombramiento adelante. Far sólo ha contado con los votos a favor de los partidos de izquierda. Cabe recordar que hace apenas un mes, el candidato de la izquierda para este cargo fue rechazado al no contar con la mayoría cualificada exigida.

Mientras que en la última votación Far, que hasta la fecha ha sido inspector de Hacienda y en la actualidad dirige la oficina tributaria de Calvià y que ahora cobrará 95.000 euros anuales como director de la Oficina Anticorrupción, contó con 31 votos a favor y 24 en blanco, hoy ha contado con 32 a favor, 20 en blanco y uno nulo. La creación de este ente fue acordado en los acuerdos de gobernabilidad del Pacto.