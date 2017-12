Busquets esquiva hablar de la crisis de Govern: "No he venido a hacer política de salsa rosa"

El debate de los presupuestos ha acabado en una suerte de investidura de Bel Busquets como vicepresidenta del Govern. Los partidos de la oposición, PP, Pi y Ciudadanos, han aprovechado su defensa de las enmiendas a las cuentas de Turismo para "dar la bienvenida" a la nueva vicepresidenta y para abordarla por la crisis de Govern a raíz de la dimisión de su predecesor, Biel Barceló, y que ha desembocado en su nombramiento. El PP ha criticado que Busquets llegue "lastrada por su partido" y "con una conselleria reventada". La vicepresidenta ha evitado responder a las críticas: "No sé a qué han venido, yo a defender unos presupuestos. Sólo hacen política de salsa rosa y yo no he venido a eso", ha esquivado Busquets la polémica entre los partidos del Pacto por su nombramiento.

El diputado del PP, Miguel Jerez, ha descrito una conselleria de Turismo "reventada por los escándalos, los juzgados, los contratos, los viajes caribeños, los incumplimientos del código ético y las dimisiones" ha señalado a Busquets que "debe darle las gracias a la persona que se sienta a su derecha [Francina Armengol], que es quien la ha cuestionado". "No le diré que no valga como mucha gente piensa", le ha espetado el popular a la vicepresidenta, para cuestionar que "después de todo lo que ha sucedido hoy está usted aquí sentada, más fresca que una lechuga". Con todo, Jerez ha acabado emplazándola a "generar empatías con un sector que usted no ha hecho más que cuestionar y aunque usted no crea en el Turismo y crea que es el responsable de todos los males".

PP, Pi y Ciudadanos le han recordado a la vicepresidenta que en el año y medio que le queda tiene por delante la regulación del todo incluido, la regulación del rent a car, el traspaso de competencias a los consells y una crisis aérea por la liquidación de varias aerolíneas en Balears. "Usted me habla de sus presupuestos, pero todas estas cuestiones no tienen una solución en sus presupuestos", le ha reprochado el portavoz del Pi, Jaume Font. "Hubiera podido aprovechar para demostrar su capacidad y responder estar cuestiones", ha lamentado.

Busquets se ha ceñido a defender los presupuestos, que aunque ha recordado que los ha preparado su predecesor, Biel Barceló, "los asume como propios". "Estos presupuestos servirán para la transición de un nuevo cambio de modelo económico hacia un modelo productivo diversificado", ha señalado la nueva vicepresidenta, que ha acabado pidiendo en su réplica si la "estabilidad" que pide el PP es que "con una mayoría de 35 diputados, el PP tuviera dos consellers de Turismo, ahora imputados, tres de Salud, tres de Educación y dos de hacienda".