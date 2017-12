El PP le dice a Armengol que podía contar con sus votos para los presupuestos si bajaba impuestos

La portavoz del PP, Margalida Prohens, ha puesto sobre la mesa hoy un nuevo escenario de la crisis que ha vivido el Pacto de izquierdas a raíz de la dimisión de Biel Barceló, concretamente entre la disputa de Més y PSIB por colocar a Bel Busquets de vicepresidenta y el veto de la presidenta Francina Armengol. Prohens le dijo a la presidenta que podía contar con sus votos para aprobar los presupuestos con la única condición de que bajara impuestos.

La afirmación de Prohens viene a colación por la amenaza de Més de no aprobar las cuentas del Govern si Armengol no aceptaba a Busquets como sustituta del ex vicepresidente Biel Barceló. Prohens volvió a reiterar sus criticas a la presidenta por la situación: "preside, pero no gobierna", le ha espetado. Al mismo tiempo le ha recordado que no puede ser que una presidenta no pueda elegir a su vicepresidenta.

Por su parte el portavoz de El Pi, Jaume Font, considera que Armengol debería haber convocado elecciones, tras la amenaza de Més de no aprobarle los presupuestos mañana en el Parlament. "No hay alternativa para otro Govern, ya que las matemáticas así lo indican. Por ello, la alternativa de la presidenta era convocar elecciones", indicó Font. El Pi hizo balance del año, suspendiendo a todas las caonselleries de Més y la de Territorio del conseller Marc Pons. Aprueban al restos de departamentos gestionados por el PSOE.

Xavier Pericay, Portavoz de Ciutadans, puso la nota de humor a la crisis: "Iniciamos la legislatura con el lema "Salvem sa Faixina" y la terminamos pidiendo "Salvem a Francina". Podemos garantizó el apoyo a la nueva presidenta, pese a que la secretaria general podemita, Mae de la Concha, aseveró que les hubiera gustado poder consensuar el perfil de la nueva presidenta.