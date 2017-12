Errejón pone la gestión de Podem de ejemplo a seguir en España

Íñigo Errejón sacó pecho ayer en Palma del Acords pel Canvi y de la labor de Podem en las islas, poniéndolos como un ejemplo a seguir "para el resto del país", ya que considera que "el proceso de cambio político y regeneración democrática" emprendido en Balears demuestran "que las cosas se pueden hacer de forma diferente" y que Podemos no es sinónimo de caos ni colapso.

El diputado señaló que Podemos ha llevado a las instituciones "orden en las cuentas, aumento de inversión social y regeneración de las instituciones" y "no el caos, como se decía".

El diputado se expresó así, hablando en catalán al inicio, en una conferencia que impartió en el teatro de CC OO titulada Guanyar el futur millorant el present. Señaló que "ninguno de los adversarios políticos que decían que traeríamos el caos" les ha pedido perdón por ello, algo que Errejón apuntó que deberían hacer ya que a su entender han probado ser capaces de gestionar bien, señaló, aplaudiendo también el trabajo de la formación en los consells insulares y los ayuntamientos.

Puso a las instituciones baleares también como ejemplo de administraciones "que han sido arrasadas por el PP" y señaló que los efectos no se subsanan "en poco tiempo" y que por ello Podemos propone una política de "largo plazo".

Durante la conferencia, Errejón fue muy crítico con el Gobierno del PP que ahora mismo, aseguró, no hace mucho más allá "de llegar a un acuerdo con el PNV para salvar los presupuestos, pagar facturas y aplicar las directrices de la UE". Para el diputado, el Gobierno de Mariano Rajoy es "una máquina gigante de excusas" para no cambiar las cosas y para no dejarlas cambiar a otros, indicó, aludiendo al bloqueo de las cuentas de Madrid dictaminado por Cristóbal Montoro, o a favorecer que los tribunales impidan el desarrollo de normativas autonómicas "como la ley contra el maltrato animal de Balears".

Sentenció que el objetivo fundamental de Mariano Rajoy, "que ni gobierna ni deja gobernar", es "la derrota moral de España". Admitió que las grandes cifras macreconómicas han mejorado, pero aseguró que esa recuperación ha venido de la mano de factores externos, y no por la gestión del PP, y advirtió de la creación de una nueva burbuja.

"La economía de España no se solucionará si no se solucionan antes esos problemas esculturales que hicieron que la crisis económica fuera más dura en nuestro país que en otros", argumentó. Hizo mención del "lastre" que supone para la competitividad española la dependencia energética.

Reiteró la apuesta de su partido por un "estado plurinacional" y subrayó que el sistema de autonomías descentralizado permite el estado del bienestar y por eso consideró irresponsable que si las comunidades tienen la responsabilidad de la protección social "Madrid les asfixie económicamente para prestar esos servicios".

Íñigo Errejón participó por la mañana en el Consejo Ciudadano de Podem. Antes del inicio de la conferencia, Mae de la Concha, secretaria general de Podem en las islas, confirmó a los medios que están en contacto con Més y PSIB para estar al tanto de cómo evoluciona la situación de crisis del Govern tras la dimisión de Biel Barceló. Aseguró que no está en la agenda del partido valorar o consultar con las bases la posible entrada de Podem en el Govern.