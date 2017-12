Company: "No se aguantan y todos buscan ocupar la silla"

El presidente del PP de Balears, Biel Company, no desaprovechó ayer la crisis del Govern para disparar contra el Pacto: "Se han vuelto a poner de relieve todas las vergüenzas de un Pacto en el que sus socios no se aguantan y todos buscan ocupar la silla, sin importarles las consecuencias sobre los ciudadanos", dijo el líder popular.

En la comida de Navidad que el Partido Popular celebró en un restaurante de Algaida, Company se reivindicó como "única alternativa" a un "gobierno caótico, radical y sectario".

Por su parte, el portavoz y diputado de Ciudadanos en las islas, Xavier Pericay, emplazó a la presidenta Francina Armengol a presentar una cuestión de confianza en el Parlament: "Los ciudadanos se merecen saber con quién cuenta y con quién no. Y, si ni ella misma lo sabe, su obligación es convocar elecciones anticipadas", señaló Pericay.

El portavoz del partido naranja valoró esta última crisis de Govern como "la peor": "Con los dos socios que lo forman enfrentados. Con uno de esos partidos, el del exvicepresidente, partido en dos, y con el otro, el de la presidenta, incapaz de hacer valer su autoridad". "Armengol no manda, no lidera y no tiene autoridad", subrayó Pericay.