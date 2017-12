Armengol acepta a Busquets como vicepresidenta, aunque sigue el recelo en el Pacto

La presidenta del Govern, Francina Armengol, afloja y no retrasará más el relevo de Biel Barceló. La líder de Més, Bel Busquets, será la nueva vicepresidenta y consellera de Turismo. Armengol se reunirá hoy con ella para escenificar el acuerdo después de siete horas de reunión ayer y el viernes entre PSIB y los ecosoberanistas. Sin embargo, no desaparecen los recelos entre los dos partidos, especialmente en Més, ofendidos con los socialistas por la demora.

Después de tres horas de reunión el viernes entre PSIB y Més que no sirvieron para que Armengol aceptara como vicepresidenta a Bel Busquets, los dos socios del Govern volvieron a reunirse ayer. Si el viernes se había avanzado en rebajar los ánimos, la tensión resurgió ayer después de que los socialistas expresaran su malestar por los planes internos de Més de presionar con los presupuestos. La reunión se prolongó durante más de cuatro horas pero acabó con los socialistas aceptando a Busquets para la vicepresidencia.

Si bien en ningún momento se explicitó un rechazo a Busquets, creó enorme malestar en el Consolat y en las filas socialistas que Més vetara a la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, en contra del criterio de Armengol, que la propuesta impuesta en el partido no cumpliera con el perfil técnico que había pedido la presidenta y que el viernes la propia Busquets se autoproclamara sin el sí de ninguno de los socios. Ante ello, Armengol apostó por frenar a los ecosoberanistas y sentarse a hablar de un relevo que en las filas de Més se negaban a negociar.

Las largas de la presidenta a Busquets, con quien evitó reunirse el viernes, aumentaron aún más la tensión en Més. El viernes un amplio sector del partido ya empezó a planear amenazar con reventar los presupuestos que deben aprobarse esta semana si para la fecha no se había aceptado aún a Busquets como vicepresidenta y consellera de Turismo.



Segundo asalto

En la reunión de ayer por la mañana, Més no llegó a poner los presupuestos sobre la mesa, pero sí que dio de plazo a los socialistas este fin de semana para cerrar el relevo de Barceló con el único nombre de Busquets en la mesa.

Mientras en la sede del PSIB, donde tuvo lugar la reunión, Més trasladaba este mensaje, a nivel interno del partido ecosoberanista, se hablaba de convocar asamblea del partido el lunes si para entonces Busquets no había sido aceptada por Armengol y el PSIB.

Sin embargo, a la salida de la reunión quedó claro que no se llegaría a esta situación extrema para el Pacto. Lo primero que hicieron los negociadores del PSIB y de Més fue anunciar que su trabajo había acabado y que el cierre de la crisis quedaba en manos de Armengol y Busquets, en un síntoma de que el acuerdo ya estaba hecho, tal y como confirmaron posteriormente diferentes fuentes de los dos socios de Govern.

"Hemos cumplido la tarea que se nos había encomendado de reflexionar conjuntamente", explicó el dirigente y negociador de Més, Lluís Apesteguia. En los mismos términos se expresó el conseller y portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que aunque trató de dar el acuerdo todavía por abierto como formalidad para que sean hoy Armengol y Busquets quienes lo cierren, ya avanzó que no había "vetos", que no se había trasladado ninguna duda sobre el perfil de la líder de Més y que no había otra opción ya que "la vicepresidencia y la conselleria de Turismo le corresponde designarla a Més".



Comunicación con Podemos

Durante la tarde, los socios de Govern informaron del estado de la situación y del principio de acuerdo al resto de miembros del Pacto: Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera. La secretaria general del partido morado, Mae de la Concha, descartó el viernes entrar ahora en el Govern.

De este modo, salvo imprevisto, hoy se oficializará que Busquets asume la vicepresidencia y la conselleria de Turismo y mañana tomaría posesión del cargo. Con este nombramiento, se dará por cerrada la crisis de Govern, si bien quedarán los recelos entre los socios, y se cubrirá la salida de Biel Barceló, que dimitió el miércoles tras perder el apoyo de Armengol y Més por sus vacaciones gratis en Punta Cana destapadas el pasado martes por este diario.