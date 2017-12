PSIB y Més dejan en manos de Armengol y Busquets cerrar la crisis de Govern

El relevo de Biel Barceló en la vicepresidencia y el cierre de la crisis de Govern quedan en manos de la presidenta, Francina Armengol, y de la líder de Més, Bel Busquets. Después de siete horas de reunión entre ayer y hoy, los negociadores de PSIB y Més no han cerrado que Busquets sea la vicepresidenta del Ejecutivo, como proponen los econacionalistas. Ahora, trasladarán las posiciones intercambiadas a sus líderes, Armengol y Busquets, que han coincidido en señalar que deberán "ponerse en contacto", en una reunión que tendrá lugar previsiblemente mañana. Ambos socios confían en que haya acuerdo para el relevo antes del próximo lunes. El único nombre sobre la mesa sigue siendo el de Busquets.

A la salida de la reunión, el dirigente de Més, Lluis Apesteguia, ha explicado que con la reunión se cumplía "la tarea que se nos había encomendado de reflexionar conjuntamente y ahora trasladaremos esas reflexiones a nuestras direcciones". En los mismos términos se ha expresado el conseller y portavoz del PSIB, Iago Negueruela que si bien ha dejado claro que todavía no se ha aceptado el nombre de Busquets como vicepresidenta, ha insistido en que no había "vetos" ni que se haya trasladado a sus socios que su propuesta no cumpla el perfil que reclama la presidenta Armengol.

A la espera de un acuerdo, Apesteguia ha descartado que Més vaya a votar la semana que viene en contra de los presupuestos o salir del Govern como ya planteaba a nivel interno ayer por la noche un amplio sector de los econacionalistas. "Estamos cómodos en el Govern", ha zanjado el dirigente de Més.