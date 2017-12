La líder de Podemos descarta plantear la entrada ahora en el Govern

La secretaria general de Podemos, Mae de la Concha, dejó ayer claro que el partido no tiene previsto plantear su entrada en el Govern, a pesar de que el portavoz parlamentario, Alberto Jarabo, asegurara que esta cuestión se trataría en la reunión que celebrará hoy su Consejo Ciudadano, en donde, según Jarabo, se decidiría si se preguntaba a las bases sobre esta posibilidad. "No está en el orden del día,es obvio que un tema de actualidad se puede comentar, pero no está convocado con esta intención (el Consejo Ciudadano) y no se adoptará ninguna decisión al respecto", dijo De la Concha.

La secretaria general de Podemos acudió al Parlament y compareció junto a Jarabo tras la Junta de Portavoces. El portavoz parlamentario y exlíder del partido es partidario de plantear la entrada de la formación en el Govern, aunque De la Concha en ningún momento se ha definido sobre este asunto tras asumir el liderazgo de Podemos. Ayer, resaltó que este tipo de decisiones "no las adopta el Consejo Ciudadano, sino la Asamblea Ciudadana" del partido, es decir, todos los inscritos y a través de una consulta abierta. Sin embargo, para que eso ocurra, "ha de haber una propuesta y un debate previos y no es el caso en absoluto".

En donde sí coincidió con Jarabo es en el papel que debe jugar Podemos en la actual crisis del Govern por la dimisión de Biel Barceló como vicepresidente y conseller de Turismo. "Queremos formar parte de la solución y del debate y que se adopten decisiones de consenso y por el bien de la ciudadanía, que es por lo que estamos aquí", declaró la líder del partido quien recordó que Podemos, aunque no forma parte del Govern, lo apoya parlamentariamente. "Apoyamos al Govern desde el exterior, pero lo estamos apoyando y por lo tanto queremos formar parte de la solución", insistió.



Busquets



Junto a ello, consideró que "las crisis suponen a menudo una oportunidad para adoptar un nuevo impulso y lo que no se ha de hacer es cerrarlas demasiado rápido y en falso", coincidiendo con Jarabo en que los partidos del Pacto deben analizar juntos la situación, para lo que se necesita algunos días.

En cuanto a la decisión de Més de que su coordinadora y secretaria general del PSM, Bel Busquets, sea la próxima vicepresidenta y consellera de Turismo, De la Concha consideró que, tanto con esta propuesta como con otra, los partidos del Pacto (PSIB, Més y Podemos) deben reunirse y valorar si es el perfil más adecuado.

"Lo que se ha de hacer es hablar todos juntos, valorar y ver si es la persona adecuada o si hay otra que lo sea más para una Conselleria tan importante como la de Turismo y para la vicepresidencia del Govern", dijo la secretaria general de Podemos. Añadió que está en contacto con la presidenta del Govern, Francina Armengol, desde que estalló la crisis e insistió en que Podemos "quiere estar en una reunión con todos" los partidos del Pacto antes de que PSIB y Més den por cerrada la crisis de Govern.