Josep Lluís Pol: "Si crear librepensadores es adoctrinar, soy un adoctrinador"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Cuál es su número de la suerte?"

No creo en la suerte numérica, soy el único que no compra Lotería. Tal vez el 153, los peces pescados en el Evangelio de San Juan. Es un número triangular, como 666. Los cubos de sus tres cifras también suman 153.

Un independentista leerá el pregón de l'Estendard.

La respuesta fácil es admitir que lo soy. Si lo perfilamos sobre la independencia de Balears en estos momentos, no lo sé, depende de quién esté al frente. Estoy a favor de una Cataluña independiente, y me gustaría. Y una Andalucía independiente, y un cantón suizo. No entiendo una asociación en la que firmas que no te puedes marchar nunca, ni tus hijos tampoco.

¿Los presos políticos saldrán en el pregón?

Directamente, no. El pregón tendrá un hilo matemático, ligado con la historia de Palma a través de la figura de Joan Binimelis. Desvelaré un secreto potente del Arxiu de Mallorca y uno más discreto sobre la Catedral.

¿Seguro que el ocho de la Catedral simboliza tantas cosas?

No simboliza, es una coincidencia. Aunque se girara la Catedral en un ángulo de sesenta grados, habría dos ochos al año. Otra cosa es el efecto del solsticio, que el sábado 23 contemplaremos desde el Baluard a las ocho y cuarto de la mañana. La Seo parece incendiarse, al atravesar la luz solar los dos rosetones situados aproximadamente a la misma altura.

¿Era un mensaje de los constructores?

Creemos que no lo calcularon, es un efecto de orientar el edificio hacia el solsticio.

En el último ocho, congregaron en la Catedral a más fieles que un obispo.

Había tres mil personas dentro, y soy cauto con la estimación. No cabían físicamente, se quedó gente fuera y abrieron el portal que da al mar para salir.

¿Buscaban algún tipo de sabiduría gnóstica?

Buscaban un efecto estético, no espiritual ni esotérico. La Catedral alberga muchos mensajes, pero somos sensatos con la divulgación. Evitamos las cosas raras.

Los canónigos deben estar celosos de esta fiesta pagana.

Al contrario, difunden el acto y nos han abierto las puertas. Siempre hemos tenido facilidades para buscar las relaciones matemáticas o químicas de la Catedral.

¿Los profesores mallorquines de matemáticas también adoctrinan a sus alumnos?

Si adoctrinar es crear librepensadores, soy un adoctrinador. Me denunciaron por informar a padres y madres de que estábamos en huelga contra Bauzá. El inspector me reconoció que estaba perdiendo el tiempo, pero que tenía que hacerlo. Entre cuatro mil profesores, por fuerza habrá algún manipulador y algún mal profesor de matemáticas.

¿Dios es el número pi?

No, pobre. Todo el mundo sabe la frase de Einstein, "Dios no juega a los dados con el universo", pero se conoce menos la réplica de Bohr, "y quién eres tú para decirle a Dios lo que debe hacer".

¿Por qué es un motivo de orgullo presumir de que no eres bueno en matemáticas?

No sé si de orgullo, pero no pasa nada. Una consellera de Educación llegó a decir que "yo de Matemáticas no tengo ni idea". No puede permitirse ese lujo. El conocimiento es único. Igual que es imposible encontrar una persona a la que no guste algún tipo de música, también ha de tener alguna matemática que le guste.

Las personas que no saben de números no se descuentan ni un euro.

Pere Estelrich siempre cuenta que cuando le dicen en una cena que "tú que eres de matemáticas, a cuánto nos toca", les replica que él nunca propone que "tú que eres de letras, léeme la carta".

Era usted un alumno respondón.

Podía ir ligado a un sentimiento de inseguridad.

Los independentistas catalanes han renegado de sus creencias, como Galileo.

No me han decepcionado ni Forcadell, ni Puigdemont, ni siquiera Santi Vila. Somos muchos seres en uno, no sé si sería capaz de sacrificar mi vida personal por un ideal de país. Conozco a muy pocas personas globalmente coherentes, entre ellas Jaume Santandreu.

¿Dan Brown hace más por las matemáticas que una universidad?

Eso es decir mucho, pero desde luego que no hace ningún mal. Dan Brown es hijo de un padre profesor de matemáticas y de una madre música, interesante combinación. Usamos en clase los aspectos matemáticos de El código Da Vinci. No es literatura, pero algo debe tener.

¿Qué es el infinito?

Hoy lo hemos discutido. No sé lo que es, y me temo que deberemos aprender a convivir sin entenderlo. Mandelbrot decía que si eres un trozo del infinito, puedes ser infinito.