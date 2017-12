El Túnel de Sóller será gratis antes de Navidad tras recibir el aval del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares levantó ayer la suspensión cautelar del rescate del túnel de Sóller, atendiendo al recurso interpuesto por el Consell de Mallorca, y será gratuito antes de Navidad, según la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido. El auto dictado por el tribunal es firme, por lo que la empresa concesionaria Globalvia S.A no tiene posibilidad de recurrirlo.

Mercedes Garrido mostró su satisfacción por el levantamiento de las medidas cautelares impuestas por el juzgado de lo contencioso número 3 de Palma contra el rescate del túnel de Sóller por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Garrido aseguró que con este auto del alto tribunal "queda claro que el rescate del túnel ya no se puede paralizar por la vía judicial, ya que las posibles desavenencias entre el Consell y la concesionaria son evaluables económicamente".

Los técnicos de la institución insular ya se han puesto a trabajar para volver a poner en marcha el contrato de mantenimiento. Una vez firmado solo faltará pagar los más de 17,4 millones de euros que han establecido los informes técnicos: que contemplan el coste efectivo y el lucro cesante de los cinco años que le restan de concesión a la empresa Globalvia S.A. La titular de Territorio apuntó que la cantidad a pagar se deberá recalcular, ya que han pasado cuatro meses y se tendrá que rebajar.

El auto del TSJB desmonta los dos argumentos utilizados por el juzgado de lo contencioso para dictar las medidas cautelares que paralizaron el rescate. El primero hace referencia a que la concesionaria tiene una hipoteca de 5 millones de euros que podría tener consecuencias económicas para la mercantil. El TSJB le recuerda que esto no es ningún problema debido a que hay una indemnización fijada de 17,4 millones. El segundo argumento es que la concesionaria se creó con el objeto social de explotar el túnel y deberá disolverse. En este punto el TSJB recuerda que "no hay otros efectos del rescate que no sean económicos".

El Tribunal no entra en el fondo del asunto, si el rescate es adecuado a derecho y si la cifra de indemnización ofrecida por el Consell es suficiente para compensarla por los años de explotación que perderá. El tribunal explica que esas cuestiones se resolverán cuando el juzgado de lo contencioso-administrativo dicte sentencia en su día. Los magistrados señalan que las diferencias entre la empresa concesionaria y la institución insular son meramente económicas.

Por otra parte, el alcalde de Sóller, Jaume Servera, calificó de "regalo de reyes" para el municipio el levantamiento de la suspensión cautelar del rescate del túnel. La euforia del equipo de gobierno del Pacto municipal contrastaba con la cautela de la oposición.