Sollerics sobre la gratuidad del túnel: "Hasta que no lo vea, no me lo creo"

Rescate sí, rescate no. Este es el dilema en el que se encuentran estos días muchos sollerics respecto a la inminente gratuidad del túnel de Sóller que el Consell de Mallorca prevé realizar en el transcurso de la próxima semana tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears de levantar las medidas cautelares que hacían imposible hasta ahora el rescate de la carretera.

Los sollerics están divididos en opiniones que están confrontadas, ya que mientras unos se felicitan porque en días dejarán de pagar el peaje por atravesar la galería, otros creen que la medida resulta demasiada cara para el bolsillo de la administración por el poco tiempo que resta de concesión.

La balanza se tumba a favor de los que piden la gratuidad del túnel, porque creen que beneficiará al valle facilitando el flujo de personas, bienes y servicios. Algo que, según creen, servirá para que muchos sollerics "espabilen" frente a la competencia que les vendrá encima desde el otro lado de las montañas. Aunque también reconocen, los mismos que se postulan a favor que el levantamiento de la barrera del peaje, que redundará en un incremento en el precio de la vivienda. Partidarios y detractores coinciden en una cosa: tras el chasco de septiembre los ciudadanos no se fían y hasta que no lo vean no se creerán que el túnel es gratis para todos.

En el lado del sí está el arquitecto Gabriel Buades que, a diario, atraviesa el túnel para ir a trabajar a Sóller. Opina que rescatar el túnel "es una decisión razonable, siempre que se hayan estudiado bien los números, como supongo que se habrá hecho". Buades espera que el rescate vaya aparejado "a un buen mantenimiento de la infraestructura" y que "se mejore la seguridad, porque es imprescindible".

La trabajadora familiar Maria Lluïsa Rodríguez enfatiza un "¡ya era hora!" para expresar su satisfacción por la decisión adoptada por el Consell. En su opinión, "ya venía siendo hora de dejar de pagar después de tantos años de hacerlo los vecinos de Sóller y Fornalutx". No obstante ve la gratuidad con cierto temor "por el miedo de lo que pueda pasar en el futuro" y "por el temor de que nos invadan".

Elena Campillo es pensionista y comparte los argumentos de Rodríguez. Sostiene que "la decisión me parece fenomenal" y añade que "lo tendrían que haber hecho mucho antes". Su deseo es que "sea gratis para todos, tanto para los de aquí como para la gente que viene de fuera".

El sector servicios puede que sea uno de los grandes beneficiados de la gratuidad si levantar la barrera por última vez del peaje implica que más gente se desplace al valle. El empresario Vicente Olivares, que regenta una cafetería en el centro de Sóller, tiene esta opinión. Asegura que "la gratuidad llevará más gente" y, por consiguiente, "a más gente más vida habrá en Sóller, especialmente durante los meses de invierno". Este empresario afirma que "me parece bien que sea gratis, por lo que creo que la gente en general está satisfecha". "Hace tiempo que debería serlo", concluye.



Voces en contra

La medida tomada por el Consell no gusta a todo el mundo. En el otro lado de la balanza están las personas que se muestran escépticos o críticos con el rescate del túnel de Sóller.

Joan Francesc Rullan es trabajador de notaría jubilado y es de los que opinan que no debería rescatarse. Opina que "a los sollerics no nos interesa" porque "los ciudadanos del valle ya tenemos el túnel gratis a través de la subvención que nos da el Govern". Agrega que "no se entiende que se quiera rescatar el túnel cuando faltan cuatro años para finalizar el contrato de concesión", por lo que "si hemos esperado 20 años, se podría esperar el tiempo que queda".

La fornalutxenca Margarita Llobera, tiene una opinión muy similar a la anterior: "considero una animalada gastar esta cantidad de dinero en el rescate cuando faltan solo cuatro años". En su opinión "hay prioridades más importantes en las que se podrían invertir lo que cuesta el rescate" aunque manifiesta que "hasta que no lo vea, no me lo creeré".