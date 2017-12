Més, sobre la vicepresidencia para Busquets: "No vamos a negociar"

La crisis por el relevo de Biel Barceló se traslada de Més al conjunto del Pacto. Después de vetar a la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, e imponer a la secretaria general del PSM, Bel Busquets, para la vicepresidencia, desde la formación econacionalista avisan que no sólo es una propuesta sino que su líder acabará siendo la número dos del Govern. La propia Busquets se ha dado ya por vicepresidenta esta mañana, un extremo que ha negado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, que ha señalado que "no está hecho". La presidenta Francina Armengol ha convocado esta tarde a sus socios para abordar el relevo pero en Més avisan: "No vamos a negociar".

La presidenta y Bel Busquets se han visto ya a primera hora de la mañana en el Consolat en una reunión en la que desde Més ya han participado miembros de IniciativaVerds, que ayer fueron apartados de la negociación. Armengol la ha emplazado a una nueva reunión para cerrar la crisis. Según ha explicado la portavoz del Govern, Pilar Costa, todavía "no se ha aceptado ni rechazado a nadie" y ha insistido en que "debe negociarse". La reunión tendrá lugar en la sede del PSIB, a donde los econacionalistas aseguran que no irán a negociar: "Vamos a comunicar y explicar nuestra decisión, no vamos a negociar", han coincidido diferentes fuentes de Més.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha recordado que Armengol apuesta por un perfil técnico y que conozca el sector, descripción que no encaja con Bel Busquets, ajena al mundo turístico. Desde Més explican, por contra, que su cúpula ha decidido apostar precisamente "por un perfil político", que dicen, es lo mismo que se hizo al inicio de legislatura cuando se apostó por Biel Barceló como vicepresidente y conseller de Turismo.

Busquets, y así la han secundado diferentes voces de la formación, ha explicado que ella es "el plan A" y que no hay otra opción. Desde el PSOE no están por la labor de abrir una guerra con sus socios pero insisten en que el nombre debe negociarse. A todo ello, falta el tercer socio del Pacto, Podemos, cuya secretaria general en las islas, Mae de la Concha, insiste en no ir "con prisa". La formación morada decidirá mañana si trata de entrar en el Govern. Desde el Govern señalan que ahora se priorizará la negociación entre los socios del Govern, PSIB y Més, y que cuando haya una decisión tomada para la vicepresidencia y conselleria de Turismo se "compartirá" con sus socios externos