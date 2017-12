Més se reafirma en conservar la vicepresidencia del Govern

La dimisión de Biel Barceló como vicepresidente del Govern y conseller de Turismo abre la necesidad de reorganizar el Ejecutivo balear, aunque Més per Mallorca dejó ayer claro que no renunciará a estos departamentos. "Aún no está decidido quién sustituirá a Barceló, pero la vicepresidencia del Govern es de Més", afirmó ayer la coportavoz del partido, Bel Busquets, cerrando la puerta a una reestructuración que suponga un cambio en el reparto de conselleries entre Més y PSIB.

Desde distintas fuentes del Pacto ayer por la noche se coincidía en que la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, podría convertirse en la nueva vicepresidenta, aunque manteniendo su actual cartera. Santiago, quien había censurado el martes a Barceló por sus vacaciones en el Caribe pagadas por el grupo turístico Globalia de Juan José Hidalgo, utilizó ayer Facebook para alabarle. "Te honra la decisión que has tomado de dimitir", escribió la consellera. "Tienes toda mi confianza y estoy segura de que seguiremos trabajando juntos", añadió.

Més planteará un sustituto para Turismo, aunque desde el Consolat se apuntaba ayer a que deberá ser alguien que resulte aceptable para la presidenta Francina Armengol. Las crisis que se han producido a lo largo de este año con Més desde que estalló el caso Contratos ha dejado escamados a sus socios del Pacto y Armengol no quiere más problemas. Será hoy cuando comenzará a despejarse esta cuestión. Los partidos del Pacto tienen previsto reunirse para comenzar a hablar de este asunto, aunque posiblemente esperen a que Barceló ofrezca la rueda de prensa que tiene prevista a las 11 de la mañana.

En el entorno del Consolat confían en cerrar lo antes posible esta crisis, con una decisión rápida respecto a quién ocupará la vicepresidencia y quién asumirá Turismo y sin entrar en más cambios en el Ejecutivo de los necesarios. Sin embargo, el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, consideró que "hay que tomar las decisiones con celeridad, es cierto, pero sin prisas, y lo que se acuerde debe ser en común entre los partidos del Pacto".

Podemos



Ese "sin prisas" se traduce en que se pueden esperar "unos días" para acabar de cerrar el organigrama. El motivo es que el sábado la dirección de Podemos "decidirá si plantea o no a las bases del partido la posibilidad de entrar en el Govern", algo que, según dijo, forma parte de la necesidad de "analizar de qué manera se reestructura el Govern para afrontar bien el año y medio que queda de legislatura, lo que exige una mayor fiabilidad entre los socios" del Pacto.

Jarabo, que ayer por la mañana había dejado claro que si Barceló no dimitía Podemos exigiría a Armengol que lo destituyera, valoró la salida de Barceló del Govern. "Més ha demostrado altura de miras y esto reafirma la confianza que tenemos en ellos como socios".

David Abril, coportavoz de Més per Mallorca, fue otro de los que valoró ayer la labor de Barceló, del que destacó a través de Twitter "el trabajo hecho" en el Govern y "las alianzas que han facilitado la unidad de las izquierdas y las políticas de cambio".