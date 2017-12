La "madame" niega en una declaración presiones del juez y fiscal en el caso Cursach

La testigo número 31 del caso Cursach confirmó hoy en una declaración judicial que nunca ha sido coaccionada ni por el juez Penalva, ni por el fiscal Subirán para inducirla a identificar a determinadas personas.

La madame declaró como testigo en una pieza separada que se abrió como consecuencia de una denuncia que presentó el pasado mes de julio, en la que aseguraba que había recibido una oferta económica del hijo de Cursach, ofreciéndole una nueva vida en el extranjero, a cambio de que denunciara que había declarado coaccionada por el juez y fiscal. Como consecuencia de esta denuncia el juez Penalva abrió una pieza separada, pero se inhibió del caso a favor del magistrado Miguel Florit, que ha interrogado esta mañana a la testigo número 31.

La mujer ha declarado en calidad de testigo y ha confirmado que recibió la oferta económica a través de una llamada telefónica, si bien no pudo confirmar si la persona que le llamó fue el hijo de Cursach u otra persona. A pesar de que estaba citada como testigo, la mujer declaró asistida por un abogado, dado que ella se ha personado como acusación particular en esta causa. Debido a que no ha podido identificar a la persona que le trasladó esta oferta, la causa será archivada, según señalaron fuentes próximas al caso.