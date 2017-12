Piden 4 años por estafar a una inmigrante sin recursos con una hipoteca

"Me dijo A. (uno de los acusados) que podía comprar un piso pagando 260 euros al mes, que era lo que yo pagaba por una habitación alquilada donde vivía con mis tres hijos. Nunca me dijeron que de la hipoteca tenía que pagar 860 euros al mes, algo que nunca podía pagar porque no tenía trabajo fijo", explicó ayer al magistrado de penal 3 de Palma una mujer guineana residente en Son Gotleu y que pide sendas penas de 4 años de cárcel para el dueño de un bar y el exdirector de la sucursal de BMN del barrio.

Los hechos empezaron entre finales del 2007 y principios del 2008, cuando aún bullía el boom inmobiliario, según destacó la fiscal, que no pedía la condena para los dos acusados al estimar que los hechos no son delictivos.

La denunciante, que reside en España desde 2002 y que se declaró analfabeta, contó cómo un amigo del barrio, dueño de un bar y también dedicado a la intermediación inmobiliaria, se aprovechó de su confianza, analfabetismo e ignorancia de las leyes españolas para hacerle firmar una hipoteca de 156.000 euros cuando carecía de ingresos fijos, dado que solo trabajaba de camarera de pisos para una empresa de trabajo temporal y durante el verano. El resto del año vivía de los servicios sociales.

"Yo le pide a A. (el acusado) que me buscara un piso de alquiler barato porque quería salir de la habitación donde vivía con mis tres hijos. Al cabo de unos días me dijo que había un piso para comprar y que me saldría al mes por lo mismo que el alquiler y luego sería mío. Yo le dije: No puedo comprar el piso porque no tengo trabajo y él me dijo que no me preocupara que lo arreglaría todo".

Se niega a declarar



La versión de la denunciante no pudo ayer ser contrastada con la del principal acusado, A., porque éste se acogió a su derecho a no declarar, lo que sorprendió a los asistentes al juicio.

Para justificar que la guineana era solvente se aportaron unas fotocopias de unos ingresos bancarios y se afirmó, en un informe interno del banco, que tenía unos ingresos mensuales superiores a 1.600 euros, "lo que nunca tuve", según la supuesta víctima.

Los implicados en la presunta estafa también aportaron una tasación de la vivienda en 195.000 euros, superior al precio de compraventa. Ayer el tasador explicó que era una valoración acorde a la época y al barrio, pero que hoy en día Son Gotleu se ha degradado y el piso no valdría ni de lejos esa suma. Este técnico aseguró que en esos años hacía miles de tasaciones por ejercicio, un efecto de la burbuja inmobiliaria.

El segundo acusado es el antiguo director de la sucursal, que afirmó haberse basado en los informes de un subalterno para autorizar la operación de préstamo. "Yo no conocía a A. ni me reuní con la compradora, ella aportó un informe de tasación y como las garantías eran suficientes aprobé la operación", explicó.

Juan José Cano de Alarcón, letrado de la acusación particular, reclama, además de la condena de los dos encausados, la nulidad de la hipoteca. El banco, ante los impagos de las cuotas mensuales del préstamo, ejecutó la hipoteca.

La denuncia permitió parar in extremis el desahucio de la denunciante, que sigue sin abonar las cuotas mensuales.

Las defensas, ejercidas por Antoni Marroig y Francisco Roig, hicieron repetidas preguntas a la denunciante para tratar de demostrar que ésta sabía lo que hacía cuando suscribió el préstamo hipotecario.

"No sabía lo que firmaba en la notaría, yo me fiaba de A., que me acompañó y que me dijo que no me preocupara porque todo era correcto. A. era un buen amigo y antes se había portado muy bien conmigo".

Doce mil euros del préstamo hipotecario salieron de la cuenta de la denunciante el mismo día de la compraventa, pero ella aseguró ayer que no dispuso de ese dinero.