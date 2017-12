La ONCE dona dos sillas de ruedas

La ONCE dona dos sillas de ruedas

La Once y su fundación entregaron a la Fundación Rudy Fernández dos sillas de ruedas para promover el baloncesto en silla de ruedas. A la entrega asistieron José Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Illes Balears; Marta Fernández, directora de la Fundación Rudy Fernández y María del Carmen Soler, presidenta del consejo territorial de la ONCE.