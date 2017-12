Multas a AirBnb y TripAdvisor por mantener su oferta en pisos

Turismo ha iniciado los trámites para imponer multas que podrían alcanzar los 400.000 euros para las plataformas de alquiler vacacional AirBnb y TripAdvisor. Son las dos únicas webs que no han retirado de sus páginas la oferta de alojamiento turístico en pisos después de la entrada en vigor de la ley que prohibe el arrendamiento a turistas en viviendas plurifamiliares en Balears.

Según informó ayer el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, respondiendo a una pregunta del Pi, su departamento abrirá esta misma semana expedientes sancionadores contra las dos plataformas comercializadoras y las multas, todavía por decidir, pueden alcanzar los 400.000 euros. AirBnb y TrypAdvisor son las dos únicas webs que no han retirado la oferta de pisos para turistas en las islas pese a los requerimientos del Govern tras la aprobación de la ley el pasado verano.

Barceló se felicitó de que cinco de las siete plataformas de alquiler turístico que operaban en Balears hayan acatado la notificación del Govern y hayan retirado la oferta ilegal de sus webs. Según informó, Hundredrooms, Atreveo, Tripwell, Rentalia y Booking son las que "cumplen con la ley". Por contra, el vicepresidente denunció que AirBnb y Tribadismo no han retirado la oferta de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares y que, por ello, se iniciará en los próximos días un expediente sancionador que, él mismo recordó, preven multas de hasta 400.000 euros. Barceló destacó que "se priorizará" este expediente por delante de actuaciones contra arrendadores particulares.



84 actas levantadas en pisos



No obstante, según detalló Barceló, desde la aprobación de la ley el pasado mes de agosto los inspectores de Turismo han levantado 84 actas en pisos plurifamiliares y 6 en agencias inmobiliarias. Mientras que no todas las actas en pisos han supuesto expediente sancionadores, sí ha ocurrido así para las seis agencias, en una de las cuales los inspectores de turismo detectaron hasta 75 ofertas de alquiler turístico. Como las plataformas webs, las agencias se enfrentan también a multas de hasta 400.000 euros.

Por otra parte, en la respuesta a una interpelación del Partido Popular, Barceló destacó que, aunque la ley turística no haya supuesto una rebaja del precio de los alquileres tal y como pretendía la ley, la norma sí "ha tenido impacto en el mercado inmobiliario". "No han bajado los precios, es verdad, pero sí que ya se ha incrementado la oferta de alquiler residencial", destacó Barceló, que, señaló que en cualquier caso, "no se trata de una ley de vivienda".

"Este Govern está poniendo orden al desmadre que ustedes dejaron por mirar a otro lado", defendió Barceló su ley de alquiler turístico ante las críticas del PP. "Todavía no está en condiciones de decir que han puesto orden", le espetó el popular Miquel Jerez.



150.000 euros para una web



Por otra parte, el vicepresidente anunció que el año que viene se destinarán 150.000 euros de los presupuestos de la Agencia Balear de Turismo (ATB) a una web propia para la ecotasa donde se publicarán todos los proyectos financiados con sus fondos y donde se detallará el estado de ejecución de cada uno de ellos.