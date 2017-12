El Parlament rechaza que se produzca "adoctrinamiento" en las aulas de Balears

El pleno de Parlament ha rechazado, con los votos del Pacto y El Pi, la moción de Ciudadanos contra el "adoctrinamiento" en las aulas de Balears, que sí ha contado con el respaldo del PP. La votación se ha producido tras un tenso debate en el que los representantes de los partidos del Pacto se han sucedido en sus acusaciones a Ciudadanos, al que han acusado de "campaña de persecución" y de "caza de brujas" contra los docentes de las islas y de "obsesión" con la lengua catalana, entre otros reproches. Mientras que los representantes del PSIB, Podemos y Més han afirmado que no es cierto que haya adoctrinamiento en los centros de Balears, el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha insistido en que su partido no se refiere a los profesores en general, sino a casos concretos ante los que ha considerado que el Govern no ha cumplido con su obligación de actuar. "Tienen un problema con creer que la escuela es suya, la escuela no es suya", ha replicado al PSIB, Més y Podemos.

En su moción, Ciudadanos planteaba, entre otras medidas, que el Govern creara un portal de atención al usuario del sistema educativo en Balears "a traves de cual pueda interponerse cualquier queja, sugerencia o denuncia" sobre lo que ocurrre en los centros y además garantizar "el anonimato del denunciante de cualquier hecho susceptible de constituir adoctrinamiento en un centro educativo de Balears". Esta petición de anonimato ha sido especialmente criticada por el Pacto, que ha comparado la propuesta con el funcionamiento del franquismo en el ambito educativo. Pericay ha afirmado que los padres no denuncian los casos de adoctrinamiento en las aulas por "miedo" y que ha habido casos en los que han acabado por llevar a sus hijos a estudiar a otras comunidades autónomas.

Ciudadanos ha aceptado añadir a su propuesta una enmienda del PP con medidas de refuerzo de la Alta Inspección Educativa estatal. La popular Nuria Riera, ha afirmado que tanto Ciudadanos como el Pacto mantienen una actitud "radical" en este asunto. "No compartimos el extremismo de quienes se ofuscan con ver adoctrinamiento en todo, pero tampoco estamos de acuerdo con esa izquierda que se pone la venda en los ojos y cree que en la educación todo es incuestionable", ha dicho Riera quien ha considerado que el adoctrinamiento no se produce de manera generalizada pero que sí se han dado algunos casos.

Antes, en el turno de preguntas de control al Govern, la presidenta Francina Armengol también ha aprovechado para afirmar que en Balears "no adoctrina ningún profesor". Armengol ha contestado así a la diputada de Podemos, Laura Camargo, que le ha preguntado por la oferta del Consell de Eivissa, en colaboración con Fomento de Turismo, de un plan de charlas en los centros de secundaria de la isla "para informar a los adolescentes de los beneficios del turismo", lo que para Camargo sí podría interpretarse como "adoctrinamiento turístico" al enseñar a los estudiante a ser "los nuevos promotores" desde las escuelas. "Ningun profesor adoctrina en Balears, ni en eso (turismo) ni en ninguna otra materia", ha replicado Armengol.

La política lingüística del Govern, y en concreto en Salud, también ha sido protagonista del pleno cuando la popular Tania Marí ha pedido explicaciones a la consellera Patricia Gómez por el decreto del catalán en la sanidad pública balear, afirmando que "la exigencia del catalán está provocando dificultades para que las vacantes sean cubiertas" por profesionales de la sanidad en el caso de Eivissa. Gómez ha rechazado "rotundamente" esta afirmacion. "No ha quedado ninguna plaza sin cubrir porque haya un requisito de lengua", ha sostenido la consellera.