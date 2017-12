Podemos propone un decreto que suprima la 'enmienda Matutes'

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha anunciado hoy que su partido mantendrá reuniones esta semana con el Govern y con las demás formaciones del Pacto para "revertir la situación" creada con la disposición transitoria introducida por el PSIB en la Ley de Urbanismo que favorece los intereses de la familia Matutes en Platja d'En Bossa, en Ibiza.

Jarabo ha planteado la posibilidad de aprobar "un decreto" para modificar la Ley aprobada la pasada semana en el pleno del Parlament, que en este punto tuvo el voto en contra de la formación morada y de Més, por lo que el PSIB logró que saliera adelante gracias al respaldo del PP. "En anteriores ocasiones hemos podido aprobar decretos que podían modificar determinadas leyes, de modo que aunque no sería la mejor opción, no hemos de descartarlo", ha dicho Jarabo quien ha acusado al Govern de no haberles dado "suficientes aclaraciones" sobre por qué se incorporó esta disposición transitoria y al PSIB de haber tenido una "actitud desleal" en este asunto. "Hubo muchas conversaciones, pero pocas aclaraciones y poco convincentes", ha dicho Jarabo.

El portavoz adjunto de Més per Mallorca, David Abril, también ha hablado de falta de información, aunque ha eludido mostrarse a favor de la propuesta de Podemos hasta no tener claro qué consecuencias tendría esta disposición. Según Abril, primero hay que saber si se trata de "un coladero" para legalizar otras urbanizaciones, aunque ha resaltado que a Més no le "cuadran en absoluto" las afirmaciones que apuntan a que se podrían legalizar zonas como Es Guix de Lluc o Es Pinàs de Bonaire de Alcudia.

Vicenc Thomàs, del PSIB, ha asegurado que "por la información" que tienen los socialistas de la conselleria de Territorio, la polémica disposición transitoria solo afecta a Ibiza. "La información que tenemos es que no afectaría a otros lugares" ha insistido Thomàs, quien ha defendido que esta medida se adoptó para solucionar un problema, ya que se trata de una zona con el 90 por ciento ya edificado y consolidado, Además, ha negado las acusaciones de falta de informacion por parte de los socios de legislatura del PSIB. "Podemos y Més tenían la suficiente información, se les explicó esta enmienda antes de presentarla y evidentemente se puede hablar y volver a aclarar todo lo que necesiten, pero no pueden alegar desconocimiento", ha dicho el diputado socialista.