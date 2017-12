Més deja en el aire posibles medidas contra el director general que cobró dietas en contra de las normas del partido

El portavoz parlamentario adjunto de Més per Mallorca, David Abril, ha eludido hoy pronunciarse sobre si se adoptarán medidas con el director general de Agricultura, Mateu Ginard, por cobrar dietas por asistir al consejo de administración de Abaqua, algo prohibido en el Estatuto de Incompatibilidades y de limitación de mandatos de la formación política.

"Miraremos si alguien no lo ha cumplido", ha dicho Abril alegando falta de información suficiente sobre este caso que develó ayer DIARIO de MALLORCA. "Hay que mirar cuál es su situación", ha reiterado Abril tras afirmar que "la primera noticia" que ha tenido al respecto ha sido la ofrecida por este periódico. "Somos el único partido en el que sus cargos no cobran dietas si tienen un sueldo público", ha resaltado el portavoz de Més.