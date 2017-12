La borrasca Ana dejará vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Baleares

La borrasca profunda ´Ana´ se dejará notar hoy en Baleares en forma de fuerte viento. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja ante las previsión de rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora en todo el archipiélago y los 100 kilómetros por hora en la Serra de Tramuntana.



Durante toda la jornada, los cielos estarán cubiertos y se esperan algunas precipitaciones, aunque no muy importantes. Las temperaturas nocturnas irán en ascenso respecto a las de la madrugada anterior, alcanzándose las mínimas al final del día. Las temperaturas diurnas apenas sufrirán cambios.





Cielo cubierto y precipitaciones, pero el protagonista de hoy es el viento fuerte y las rachas que pueden superar los 90 km/h en todo el archipiélago y los 100 km/h en la Sierra de Tramontana. Tmáx en torno a 18ºC.https://t.co/xIMJg0dGbp pic.twitter.com/oOouX9UK0j — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 11 de diciembre de 2017

Consejos frente al temporal

El, de fuerza 8, dejará fuertes rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora en todo el archipiélago. En la Serra de Tramuntana podrían superarse los 100 kilómetros por hora. Las olas podrán superar los cuatro metros de altura y el nivel del mar subirá unos 20 centímetros.Ante los fuertes vientos,para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado, cuyos elementos arquitectónicos puedan caer a la vía pública. Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que produzcan la rotura de cristales. Asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas y retirar las macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.Debido a la fuerza del viento, no es aconsejable pasear por parques o avenidas arboladas y evitar pasar debajo de andamios o edificios en construcción. Los postes de la luz y torres de alta tensión son muy peligrosos. En caso de que se produzca una caída de uno de ellos, se debe avisar al 112.Se debe evitar transitar por paseos marítimos,Tampoco se aconseja practicar deportes náuticos y si se dispone de una embarcación, se debe asegurar su amarre en un lugar protegido.Ante las fuertes rachas de viento que se esperan en la Serra, se aconseja no ir a no ser que sea necesario. Una vez allí,el viento puede romper o arrancar grandes ramas de los árboles.En la, se debeya que un golpe de viento puede desviarnos de latrayectoria. Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento corren el peligro de caer ante de rachas transversales.