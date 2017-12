La Audiencia decide que Tolo Cursach siga en prisión

El empresario Bartolomé Cursach seguirá en prisión provisional, tal co oha acordado el tribunal de la sección prinmera de la Audiencia de Palma. La decisión no ha sido unánime. La magistrada Samanta Romero ha mostrado su disconformidad y entiende que el empresario podría salir en libertad tras el pago de una millonaria fianza. Sin embargo, sus dos compañeras de Sala no opinan lo mismo y entienden que existe circunstancias que justifican que el empresario siga preso. Ante la discrepancia, se ha impuesto la mayoría.

Cabe recordar que fue el juez Penalva el que se negó a dejar en libertad al empresario porque entendía que, nueve meses después de enviarle a prisión, no habían cambiado las circunstancias y por ello lo mantuv en prisión.

La Audiencia acuerda con el juez que existe la posibilidad de influir en los testigos, entre otras razones.