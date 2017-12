El juego en el que siempre se pierde

Una droga psicológica. La adicción al juego es una enfermedad mental que tiene unos efectos de dependencia como lo podrían tener

los narcóticos. Esta patología afecta a todas las edades y está agravada por la facilidad de apostar en internet con muy poco control.

"Juego para recuperar lo perdido", es una de las primeras frases que pronuncia una persona adicta al juego cuando decide acudir a la Associació Juguesca. Entonces, una de las primeras preguntas que le hacen Antònia Miralles y Júlia Monge, psicólogas de esta entidad, es: "¿Porqué crees que estás aquí?". La respuesta es un largo camino.

"Lo importante es que se empoderen y quitarles el sentimiento de culpa", coinciden las dos especialistas. Las personas que son adictas al juego tienen que entender que ellas no tienen la culpa, que se trata de una patología psicológica en la que "uno pierde el control sobre él y su conducta, pese a las consecuencias negativas", explica Júlia. "Al entrar en una sala de juego, entramos en riesgo", explican. También comparan el meter un euro en una ruleta como el fumar un cigarro, tomar una copa o consumir alguna droga dura. "Que lo hagas una vez no quiere decir que seas adicto", señalan, pero el hecho de probarlo una vez, puede suponer que no sea la última; ya estás en mayor riesgo: "Cuando el juego deja de ser entretenimiento y pasa a ser necesidad" es cuando hay una adicción, define Antònia Miralles.

Las dos psicólogas reconocen que actualmente hay un problema con los menores de edad, denuncian que en los salones de juegos hay poco control y muchos de ellos pueden jugar y apostar. También les preocupa que recientemente se han extendido, sobre todo por Palma, locales de apuestas deportivas, que antes no existían.



El peligro del juego en internet

Con todo, estas especialistas resaltan que actualmente uno de los mayores peligros para las personas con problemas al juego es internet. En la red existen multitud de páginas webs en las que se puede jugar y apostar, muchas de ellas sin o con muy poco control.

Incluso el nombre de estas webs las encontramos serigrafiadas en camisetas de equipos de fútbol, como patrocinadores. En la Associació Juguesca denuncian que "desde un principio no se han regulado las apuestas deportivas ni su publicidad", y apuntan al año 2015 como el momento en que aumentó la demanda de tratamientos para la adicción a este tipo de apuestas.

El proceso para lograr desengancharse del juego no es fácil, pero como con muchas otras adicciones, empieza por reconocer que tienes una adicción. Un motivo extremo puede ser no llegar a final de mes o encontrarse en la calle. También puede ser quitarle dinero al padre o la madre.

"La mayoría vienen presionados por las familias en una situación límite", explica Miralles. "Lo más difícil es la negación. No juzgar, no cuestionar. Con los jóvenes es complicado y es habitual trabajar con los padres", continúa la psicóloga. "Lo importante es ir poco a poco y a través de información intentar hacerle abrir los ojos".

Este proceso es tan complejo o lento como diferente según la persona. "El inicio del tratamiento es dejar de jugar", pero no se queda aquí. Hay mucho más trabajo. Uno de los métodos que mejor le funciona a esta asociación es hacer terapia en grupo.

Hace 25 años que Antònia y Júlia, junto a la también psicóloga Susana Navarro-Reverter, trabajan desde esta asociación con un objetivo claro: "Hacer abrir los ojos". "Hace 25 años vimos que no existía ningún centro de tratamiento de adicciones", recuerdan, y esto las impulsó a empezar este proyecto. Por este trabajo y su trayectoria, en febrero de 2018 van a recibir el reconocimiento de la Associació Centre Català d´Adiccions (ACENCAS). Cada año esta entidad reconoce el trabajo de una asociación u organismo que trabaja con personas adictas al juego.

Las dos psicólogas se muestran muy ilusionadas y contentas con este reconocimiento, que coincide con el 25 aniversario de la asociación. "Agradecidas de que se valore el trabajo hecho", celebran.