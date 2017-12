Montoro avisa que sin presupuestos no habrá ni descuento del 75% ni REB

El régimen especial para Balears (REB) y la ampliación del descuento de residente para volar del 50 al 75 por ciento siguen sobre la mesa. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avisa al archipiélago: si no puede aprobar los presupuestos del año que viene por falta de apoyos, las islas serán las primeras en pagar las consecuencias. Así se lo trasladó el ministro al líder del Partido Popular en Balears, Biel Company, encargado ayer de dar el mensaje. El presidente de los populares baleares fue claro: "Si no hay presupuestos no habrá ninguna de estas cosas".

Montoro decidió el pasado mes de septiembre posponer la presentación de los presupuestos al no tener garantizados los apoyos suficientes para aprobarlos en el Congreso debido a la crisis catalana, la negociación por el cupo vasco y el distanciamiento con el PSOE tras el regreso de Pedro Sánchez. Precisamente, el ministro dirige ahora su presión a los socialistas para contar con su apoyo. De hecho, el mensaje de Company ante los medios también fue dirigido especialmente al PSIB.

La ampliación del descuento para volar entre las islas y la península y las medidas que ya está negociando la consellera de Hacienda, la socialista Catalina Cladera, en el marco del nuevo REB deberán ir a cargo de los presupuestos, según subrayaba ayer Company, que el lunes se reunió en Madrid además de con Montoro con el coordinador general del PP a nivel nacional, Fernando Martínez-Maíllo, y con el vicesecretario del partido, Javier Arenas.

"El ministro está con ganas de tirar adelante las dos cosas, aunque el proceso de Cataluña lo está ralentizando todo", describió la situación el líder de los populares baleares. Sin embargo, Company alertó que, para ello, "habría que aprobar los presupuestos".

"Habría que hacer un esfuerzo para aprobar los presupuestos y beneficiar con ello a los ciudadanos de Balears", sugirió Company, que aseguró que se lo trasladará a la consellera Cladera. "Si no hay presupuestos no tendremos ninguna de estas cosas", alertó, pasando la presión de aprobar los presupuestos a los socialistas.

La financiación en 'stand by'



"El PP a nivel nacional está dando todo su apoyo al REB, a la mejora de la financiación y a toda una serie de cuestiones que son de interés para Balears", explicó Company. Sobre la reforma del sistema de financiación, en la que también está volcado el Govern, el líder popular explicó que "no entramos en profundidad" pero aseguró que "hasta ver qué pasa en las elecciones en Cataluña y qué escenario hay lo más probable es que el tema del sistema de financiación quede en stand by".

La semana pasada, la consellera de Hacienda aprovechó que el líder del PSC, Miquel Iceta, defendió mayor autonomía fiscal para las comunidades para recordar la apuesta balear por un sistema de financiación de dos velocidades que permitiera a las comunidades que aumentar la capacidad de gestionar recursos. El Govern planteó disponer de entre el 75 por ciento y el 100 por cien de la recaudación balear del IRPF.