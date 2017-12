Fina Santiago: "No podemos seguir con guarderías en garajes en Baleares"

La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, ha defendido el decreto que prepara su departamento y que regulará los centros de cero a tres años que no son educativos, las guarderías.

La consellera ha asegurado que lo que busca la medida, criticada por las escoletes por consolidar una red de "primera y segunda", es regular las guarderías a las que hoy no se les exige ningún requisito a parte de la solicitud de una licencia". "Actualmente no se pide formación ni estudios, no se piden aulas diferenciadas ni requisitos arquitectónicos o sanitarios", ha recordado Santiago, que ha alertado que "no podemos seguir con guarderías en garajes".

"Que haya centros no educativos no es lo que quiere el Govern pero así nos obliga una sentencia del Supremo. Ahora no tenemos una red de primera y segunda, sino también de tercera, cuarta, quinta y sexta", ha lamentado hoy Santiago en el Parlament.

La consellera ha abogado por "afrontar este debate como sociedad". "Es imprescindible regular las guarderías. No podemos tener personas sin formación dirogiendo guarderías", ha zanjado la consellera de Servicios Sociales.