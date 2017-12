Los funcionarios judiciales de Palma se quejan del frío que sufren en el trabajo

Los funcionarios judiciales de Palma que trabajan en el juzgado de Vía Alemania han denunciado que se ven obligados a trabajar a bajas temperaturas, debido a que el sistema de climatización del edificio no funciona. Esta situación también fue denunciada por el sindicado Csif, mayoritario en el sector de la Justicia, que señaló que el frío también lo sufren, además de los funcionarios, el resto de trabajadores, profesionales y personas que se ven obligadas a acudir al edificio judicial.

El sindicato recordó que en verano, como consecuencia del mismo problema, los trabajadores deben realizar su función a temperaturas insoportables. Sin embargo, en invierno se produce el efecto contrario, ya que con la llegada del frío y las bajas temperaturas, la situación no se mitiga porque no funciona la calefacción del edificio.

Fuentes sindicales han señalado que esta mañana el sistema de climatización solo funcionaba en modo ventilación, por lo que el aire que salía del aparato era el de temperatura ambiente, es decir, aire frío. Ante la imposibilidad de que saliera aire caliente, para atacar el frío, los servicios de mantenimiento optaron por apagar las máquinas debido a las reiteradas quejas de los trabajadores. Muchos de ellos no se quitaron el abrigo durante toda la jornada, al no poder soportar las bajas temperaturas que se concentraban en las distintas oficinas. Mientras que algunos funcionarios trabajaron con chaquetas y bufandas, otros optaron por utilizar calefactores eléctricos que traían de sus propios domicilios. Sin embargo, no se pudieron utilizar porque al enchufarlos al sistema eléctrico, saltaban los diferenciales.

Esta situación es casi idéntica a la que sufren los trabajadores del juzgado de Eivissa, que llevan semanas quejándose de la falta de calefacción.