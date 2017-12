Podemos y Més no aprobarán la urbanización de Matutes que defiende el PSOE

Podemos y Més han anunciado que mañana votarán en el pleno del Parlament contra la disposición transitoria introducida por el PSIB en la Ley de Urbanismo por la que se legalizarían varios negocios de la familia Matutes en Platja de'n Bossa, según denunció el GEN-GOB este fin de semana.

El rechazo de los socios de legislatura del PSIB, que en el debate en comisión se abstuvieron en esta disposición al no tener claro qué era lo que se pretendía legalizar, deja a los socialistas en principio en manos del PP para sacar adelante este asunto. La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, ha anunciado la presentación de una enmienda 'in voce' con el fin de que se aplique el mismo criterio que a Eivissa a urbanizaciones que estén en situación similar en otros lados, mencionando especialmente la de Biniorella en Andratx. Prohens, no obstante, no ha despejado si el PP vinculará su apoyo a la disposición que beneficia a Matutes a que se acepte la propuesta de los populares.

Desde el PSIB, el socialista Damià Borrás ha defendido que la disposición transitoria fue una peticion del Ayuntamiento de Sant Josep, gobernado por PSIB y Guanyem, ya que los terrenos que resultarían afectados se encuentran edificados "en un 90 por ciento" y de este modo el ayuntamiento podría sacar provecho. Ha añadido que no hay ninguna otra urbanización en Balears que se encuentre en esta situación.

La polémica disposición establece que los terrenos clasificados como urbanizables que ya esten consolidados al haberse edificado en mas de un 90 por ciento podrán ser clasificados como urbanos cuando se revise el planeamiento municipal. "Será una decisión del Ayuntamiento", ha insistido Borrás incidiendo en que la disposición transitoria lo posibilita, pero los socialistas consideran que es la vía para solucionar "un problema, ya que está edificado".

Con esta disposición se podrían legalizar varios hoteles de Matutes en Platja d'en Bossa, como Grand Palladium, Hard Rock y Ushuaia, además de la discoteca Hï o el parque acuático Acuamar. También se convertiría en urbano el terreno en el que la constructora de la autovía del aeropuerto depositó las tierras sobrantes y en donde Matutes quiere construir un campo de golf, según destacó este fin de semana el GEN.

Tanto Podemos como Més han defendido la Ley de Urbanismo que se aprobara hoy en el pleno del Parlament con el apoyo de los partidos del Pacto salvo en la citada disposición transitoria. "Una buena Ley de Urbanismo no puede quedar salpicada por el urbanismo a la carta", ha afirmado el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo.