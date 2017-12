La Assemblea de Docents se desactiva

La Assemblea de Docents acordó el pasado jueves desactivarse temporalmente, ponerse 'en pausa' y delegar el debate en las asambleas de los centros educativos, aunque con la idea de volver a movilizar al profesorado si lo considera necesario.

La actual gestora no ha encontrado relevo y por ello se ha tomado esta decisión. La Assemblea dará pasos ahora para crear una asociación profesional enfocada hacia temas pedagógicos más que en cuestiones reivindicativas. Esta asociación pasaría a ser la depositaria de la caja de resistencia que se recaudó con donaciones durante la pasada legislatura, por si en un futuro es necesario dar apoyo jurídico a algún docente en el marco del contexto actual de acusaciones sobre supuestos casos de adoctrinamiento en las escuelas.

Actualmente la caja de resistencia tiene alrededor de 175.000 euros y la Obra Cultural Balear (OCB) la tiene en custodia desde su creación, ya que la Assemblea no cumplía los requisitos legales para hacerlo, pero esta situación "no se podía alargar indefinidamente". Además, la organización asamblearia acordó el jueves dar a la OCB las obras de arte donadas y que no se vendieron en la subasta solidaria que se hizo en 2013 para recaudar para la caja de resistencia. Las entregarán al fondo artístico de la OCB como muestra de agradecimiento y siempre dejando la opción a que los centros educativos interesados en exponer alguna de las obras puedan solicitarlas.

La Assemblea se constituyó el verano de 2013 ante la aprobación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). El movimiento derivó en la convocatoria el curso 2013-2014 de la huelga indefinida más larga vivida en el sistema educativo balear, convocada también por STEI-i y CCOO. El 29 de septiembre promovieron una de las manifestaciones más multitudinarias que han tenido lugar en Palma.