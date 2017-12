La nieve se adelanta al invierno y llena de familias la Serra de Tramuntana

Mallorca se encaneció ayer de golpe. La nieve volvió a dejar a la isla con la boca abierta, generando una procesión de curiosos para disfrutar de las estampas en blanco de la Serra de Tramuntana, y no necesariamente en sus cotas más altas. Junto a lo bucólico de la jornada, el reverso gris habitual de los copos: carreteras cortadas y suspensión de una prueba deportiva que debía celebrarse ayer.



Desde primera hora de la mañana, el WhatsApp y las redes sociales fueron el vehículo de transmisión preferido para que los mallorquines dejasen constancia con sus móviles de este hecho inusual que se sitúa, como fenómeno viral, a la altura de los vídeos veraniegos de delfines y de los excesos turísticos de turno. El asombro que causaron los primeros copos de la temporada no era para menos. Hacía por lo menos dos décadas que no nevaba así en una fecha tan temprano.



En algunos puntos (a unos 800 metros de altura), el grosor del manto blanco alcanzó los 20 centímetros. La temperatura cayó sobremanera (en Son Torrella se registró una temperatura mínima de 1,6 grados bajo cero), lo que mantuvo las restricciones de circulación en varias carreteras e hizo que el Consell aconsejara acceder a la Serra sólo "en caso de necesidad".





Finca de Montnàber

Algunos de estos cortes se fueron levantando a lo largo de la jornada. Éste fue el caso de la carretera(Ma–2130) y de la que une(Ma–10), tal y como informaron desde el departamento insular de Carreteras en las redes sociales. En cambio, se mantuvo totalmente cerrada la Ma–10 desde elal mirador de. PrecisamenteAllí podían aparcar sus vehículos y proseguir caminando hasta, por ejemplo, la finca de, donde la nieve había cuajado por completo dejandoOtro punto de 'peregrinaje' para los curiosos fue el, donde alguno, incluso, se aventuró a subir en moto Vespa para tenerEl temporal de nieve dejó una secuela más. La organización de lacomunicó ayer la suspensión total de la prueba deportiva como consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Ésta es una prueba deportiva de ultrafondo que recorre la Serra de Tramuntana, en dos modalidades: 124 kilómetros dey 54 kilómetros de