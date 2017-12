"El virus no entiende de crisis ni de recortes"

"El virus (se refiere al Sida) no entiende de crisis ni de recortes. Cuando se trata de invertir en sanidad y educación no se puede ser rácano, porque siempre sale rentable". El colaborador de Diario de Mallorca, Paco Tomás, pronunció ayer estas palabras mientras reclamaba más campañas de prevención contra el Sida por parte de las instituciones, en la ya tradicional gala de la Asociación de Lucha Anti-Sida (ALAS), con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que se celebra cada 1 de diciembre. El acto, que se celebró en el Teatre Xesc Forteza, este año era especial y el lema, #30AnysDeTotCor, ya esbozaba alguna pista: la asociación cumplía su treinta aniversario.

A las siete y media de la tarde se abrió el teatro para que, antes de que empezara el acto a las ocho, los asistentes pudieran contemplar la exposición que ALAS había preparado con motivo de su aniversario. Recortes de periódicos, carteles de campañas o fundas de condones, entre otras cosas, decoraban la entrada del Xesc Forteza, repasando la historia de la asociación. Pasadas las ocho, con casi todos los asientos llenos, empezó lo que fue un divertido y dinámico espectáculo de la mano de Paco Tomás, que hizo reír al público con un guión lleno de humor pero también de críticas.

El presentador puso énfasis en recordar que hace mucha falta "trabajar la educación sexual en los colegios" y también "luchar contra un estigma que es casi más resistente que el propio virus".

El presidente de ALAS de las Illes Balears, Joan Lluís Llull, también subrayó la importancia de la prevención y la lucha contra el estigma. No obstante, emocionó al público con la lectura de un poema de Miquel Martí i Pol, "Parlem de tu", para recordar "a los que ya nos han dejado."



Premios y homenajes

Este año el Premi ALAS 2017 fue para el equipo de voluntariado de ALAS, que entregó Marta Morales, trabajadora social de la asociación, quien destacó la labor de los premiados: "Son gente que trabaja con muchas ganas de manera desinteresada".

En la gala participaron tres jóvenes medallistas en gimnasia rítmica: Xesca Mas, Alexandra Moody y Nikole Daya Isaza, todas pertenecientes a la Federación de Gimnasia de las Illes Balears. Además estuvo Jordi Maranges interpretando, entre otros temas, Somewhere over the rainboy; y no faltó el Mallorca Gay Men's Chorus que rindió un emotivo homenaje a su fallecido compañero Javier Bordona, activista y miembro de la Junta Directiva de ALAS hasta su último día.