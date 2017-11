Fuster cree que las exenciones del decreto del catalán evitarán una fuga de médicos

El director general del IB-Salut, Juli Fuster, negó ayer en Eivissa que se vaya a producir una fuga de médicos por el decreto del catalán en la sanidad ya que "precisamente el decreto que se tramita permite muchas exenciones".

"El catalán es un requisito y esto ya no lo discutimos porque ya se aprobó hace un año y medio en el Parlament. Es un requisito queramos o no porque así lo pide nuestro Estatut d'Autonomia e incluso la propia Constitución española que habla de la protección de las lenguas menos habladas", recordó. Según el director general, ahora se habla de un aspecto permitido por ley que es cuándo se puede excepcionar. "Me siento muy tranquilo porque en estos momentos podemos excepcionar cualquier categoría de facultativos deficitaria. Cualquier persona que diga que se va a quedar sin trabajo, no es así. Otra cosa son las oposiciones", diferenció. Fuster aclaró que, "como la gran mayoría de categorías de facultativos son deficitarias en cuanto a profesionales con el catalán, podremos excepcionar y podrán presentarse".