La detección precoz del VIH, clave para no desarrollar el sida

"Besar, comprender, amar, disfrutar, tocar, convivir no trasmite el sida, trasmite respeto". Este es el lema elegido este año para celebrar el día mundial de la lucha contra el sida, un lema que, resalta la coordinadora de la estrategia del sida y la sexualidad en esta comunidad autónoma, Rosa Aranguren, busca erradicar el sida social, la estigmatización que ha acompañado a los portadores del virus desde el inicio de esta enfermedad. Y que lo sigue haciendo pese a todas las campañas informativas.

Se trata de evitar una conculcación de los derechos de las personas portadoras del virus del sida. Unas personas que, no hay que olvidarlo, sufren por ese rechazo social y en muchas ocasiones ocultan por ello su condición de seropositivos. "Detrás del sida siempre ha habido un tema moral", admite Aranguren retrotrayéndose a los orígenes de la enfermedad en que parecía un mal que solo afectaba a homosexuales y drogadictos.

Otro de los aspectos en los que quiere incidir Aranguren es en la importancia de la detección precoz de la infección. Por ello insta a toda persona que haya mantenido una relación sexual de riesgo a realizarse la prueba del sida sin la menor dilación. Mejor hoy que mañana.

"Con una infección reciente tratada desde el principio, no desarrollarás el sida", subraya la coordinadora antes de recordar que los tratamientos habrán de seguirse de por vida, como si de una enfermedad crónica se tratase.

Envejecimiento precoz



"Los tratamientos antirretrovirales han avanzado mucho, ya no tienen efectos secundarios tan graves como los de antes y no hay que tomar tantas pastillas. Parece, aunque aún no está suficientemente evaluado, que provocan un envejecimiento más rápido. Que causan antes problemas cardiacos, hepáticos, renales y de densidad ósea más asociados a la vejez", advierte.

En Balears existe un registro de casos de sida y otro de personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Con el primero, por su carácter cada vez más residual, Aranguren no quiere entretenerse. Del segundo, que comenzó a funcionar en el año 2003, revela que hasta junio de este año acumulaba un total de 2.300 personas en las islas portadoras del virus. Solo en 2016, último año cerrado, se contabilizaron 158 nuevos casos.

"El problema es que el 52% de ellos son diagnósticos tardíos", advierte la coordinadora autonómica de la estrategia contra esta enfermedad antes de hacer un retrato tipo de la persona infectada por el virus del sida en las islas.

"La edad media de los infectados es de 37 años; el 64% es de origen español y el 81% de ellos son hombres, colectivo en el que en el 82% de los casos la infección ha sido por trasmisión sexual", resume. Dentro de este 82% de hombres contagiados por vía sexual, el 51% de ellos lo han contraído por mantener relaciones con otros hombres mientras que el 31% restante se han infectado con un contacto heterosexual, añade. El 11% han adquirido el virus por el consumo de drogas y en el 7% restante se desconoce el origen de la infección.

Por último, el 81% de las mujeres portadoras del virus lo han contraído por vía sexual, siempre tras mantener relaciones heterosexuales, el 13% se han infectado a través del consumo de drogas y en el 6% restante de los casos se desconoce por qué vía ha llegado el virus.