Las urgencias de Son Espases sustituirán las camillas por camas más dignas

La imagen de pacientes hacinados en camillas en los pasillos de las urgencias de Son Espases puede ser en breve una instantánea del pasado. La reforma de este área asistencial contempla erradicar en la medida de lo posible estas camillas y sustituirlas por camas más confortables y más dignas para los usuarios de la sanidad pública balear.

Tal y como anunció la consellera de Salud, Patricia Gómez, durante su comparecencia parlamentaria para detallar los presupuestos de su departamento para el próximo año, del monto total está previsto destinar 350.000 euros para acometer reformas en el servicio de urgencias de Son Espases para que gane en dignidad.

No obstante, según las fuentes consultadas por este diario, la reforma ya ha sido expuesta y explicada a los profesionales que trabajan en este servicio y la intención sería iniciar las obras lo más pronto posible, incluso antes de acabara el año utilizando una partida presupuestaria consignada para este ejercicio.

No obstante, esta premura fue tajantemente negada por fuentes del Servei de Salut, que señalaron que el proyecto de reforma aún no está cerrado y que, por tanto, "no parece factible iniciar las obras en 2017", precisaron.

Asimismo, desde la secretaría general del IB-Salut admitieron que se está trabajando en un proyecto de mejoras para una "humanización" de las urgencias. Que ya se ha contratado a un arquitecto para que redacte el proyecto y que también se ha creado un grupo de trabajo para avanzar la obra.

Los facultativos que trabajan en el servicio se habrían mostrado dispuestos a iniciar las obras cuanto antes, pese a que los trabajos coincidan con los picos asistenciales que padecen en estos meses invernales a consecuencia de la epidemia de gripe. Al parecer, estarían dispuestos a sacrificar las incomodidades de trabajar en medio de las obras si eso supone que se acabara de una vez por todas con las actuales carencias estructurales del servicio.

Independientemente de cuándo se acometa la reforma, lo que parece claro es que uno de los aspectos claves de la "humanización" que se persigue en este espacio asistencial es la eliminación de las camillas.

Separadas por tabiques



La actual zona de camillas, diseñada para albergar a un máximo de doce pacientes durante un periodo no superior a las doce horas, se reconvertirá en una zona con camas separadas por tabiques para que tanto los pacientes como los médicos ganen intimidad. Los unos podrán hacer sus necesidades sin tener que estar a la vista de todos y los otros podrán atenderles con mayor privacidad.

Pese a que la intención es erradicar la imagen de un paciente postrado en una camilla, las fuentes consultadas no descartan que, pese a la reforma, en los picos asistenciales se tenga que volver a recurrir a ellas para poder acomodar a todos los pacientes.

Otro de los cambios que se harán es una vieja reivindicación que data desde el traslado del servicio desde Son Dureta y que no es otra que dotar de aseos a los boxes de aislamiento. En la actualidad estos lugares, donde se ubica a pacientes infecciosos y a personas inmunodeprimidas para sustraerlas a posibles contagios, carecen de un servicio donde los enfermos puedan hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que han de salir de ellos para satisfacerlas exponiéndose a contagiar o ser contagiados por otros usuarios. Estas dependencias también contarán con presión negativa de manera que ni pueda entrar ni salir aire de ellas

La dotación de estos aseos reducirá el espacio de los boxes de manera que se pasarán de los cuatro actuales a tres. No obstante, el servicio mantendrá las 34 plazas de observación así como las tres camas para pacientes semicríticos y las dos para críticos. Además de las doce camas de la zona hoy denominada "de camillas".