Los padres, en contra de hacer Selectividad en julio

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) ha expresado su rechazo a la propuesta de la Universitat, secundada por la conselleria de Educación, de adelantar a julio la Selectividad de septiembre. La entidad lamenta que este cambio, que a su vez supone avanzar las recuperaciones de 2º de Bachillerato de septiembre a junio, se ha planteado "de forma apresurada" y aportando "argumentos administrativos" y no pedagógicos.

Desde la UIB y la Conselleria se ha señalado que los resultados de los alumnos serían mejor pero, critica FAPA, "no se ha presentado ningún estudio al respecto" y "los únicos datos recogidos a comunidades donde se ha hecho el cambio no pueden demostrar esta mejora". La Federación señala que los procesos, especialmente en el ámbito educativo, "necesitan un tiempo" y si el cambio propuesto es la mejor opción "se aportarían argumentos convincentes". Las asociaciones de padres consideran que con el adelanto de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PBAU) parece que "existen presiones, basadas en la insistencia", algo que "genera cierta desconfianza".

"Nos gustaría tener la seguridad de avanzar las fechas supondría una mejora en el número de aprobados, pero nuestra experiencia nos indica que poder dedicar tiempo a estudiar una asignatura [los meses de verano] también puede ser bueno para sus resultado", apuntan las familias, "aunque también podemos aceptar que haya alumnos a los que tener más fresco el temario sea bueno para sus resultados". Concluyen: "Nos gustaría que este fuera el debate real, que se pueda valor con buenos argumentos y datos reales", indican las APAs, que lamentan tener que tomar una decisión así de forma rápida para solucionar un problema inmediato.

Desde la Universitat ya hace tiempo que solicitan este cambio, argumentando que dado que es una tendencia generalizada en España los estudiantes de Baleares que aprueban en la convocatoria extraordinaria quedan "en desventaja" a a la hora de lograr una plaza en las comunidades que hacen las pruebas en julio ya que si ya han cubierto las plazas para determinados estudios ese mes, los que aprueban en septiembre aquí ya no tienen opción. Asimismo, se señala que debido a la aplicación del Plan Bolonia el curso universitario tiene cada vez más horas lectivas, con lo que cada vez hace falta iniciar más pronto el periodo lectivo. Si años atrás las clases comenzaban a mediados de octubre, el curso 2017-2018 arrancó el 9 de septiembre, dejando un margen muy estrecho para que los institutos hicieran los exámenes de recuperación, los corrigieran y dejaran un plazo para posibles reclamaciones a tiempo para determinar cuáles aprobaban y podían enfrentarse a las pruebas extraordinarias de la UIB. Desde la institución académica se considera que el cambio favorecería la organización en los institutos y también favorecería la conciliación familiar, al no condenar el verano a los alumnos que no aprueben.

Además de FAPA, también se ha mostrado en contra del cambio de fechas el sindicato UOB. La última palabra la tiene la conselleria de Educación, que esta semana se ha reunido con los representantes del sector para plantearles el adelanto de la convocatoria.

Ahora mismo en siete comunidades (Asturias, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana) ya hacen la convocatoria extraordinaria de Selectividad en julio y en tres (Aragón, Galicia y Murcia) lo están estudiando, según datos de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos (FEDADI).