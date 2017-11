La UIB defiende que es "inaplazable" pasar Selectividad a julio

Hace ya tiempo que lo solicitan y ahora ya la Universitat cree que es "inaplazable" adelantar a julio la Selectividad de septiembre. Argumenta que es una tendencia generalizada en España, lo que deja "en desventaja" a los estudiantes de Baleares que aprueban en la convocatoria extraordinaria a la hora de lograr una plaza en las comunidades que hacen las pruebas en julio: "Si ya han cubierto las plazas para determinados estudios ese mes, los que aprueban en septiembre aquí ya no tienen opción", ha señalado la vicerrectora de Estudiantes, Rosabel Rodríguez, quien recuerda que en nuestro país hay distrito único universitario.

La decisión final es de la conselleria de Educación, que hoy se reunía con los sindicatos para plantear esta cuestión, que implicaría adelantar a junio las recuperaciones de 2º de Bachillerato. La Conselleria les ha insistido en que en ningún caso se modifica el calendario escolar ni se retrasa el inicio de las vacaciones de los docentes. El sindicato UOB se mostró ayer en contra de esta modificación, al entender que se plantea "por comodidad organizativa de la UIB" y sin pensar en aspectos como "el estrés de los docentes". La Conselleria aún no se ha pronunciado, pero ha considerado razonable la petición de la Universitat y le ha mostrado su apoyo, con lo que todo parece apuntar a que el cambio se hará efectivo ya este curso. El año pasado ya se planteó esta opción en la comisión del Calendario Escolar y fue rechazada.

La vicerrectora de la Universitat ha indicado que plantean el cambio pensando en el alumno. Rodríguez ha señalado que en siete comunidades (Asturias, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana) ya hacen las pruebas extraordinarias de acceso a la universidad en julio y que otras tres (Aragón, Galicia y Murcia) lo están estudiando. Las autonomías donde ya celebran las pruebas en julio, abren la matrícula ese mes con lo que en muchos casos ya se cubren todas las plazas, dejando sin posibilidades a estudiantes que hacen los exámenes en septiembre como los de Baleares, aunque saquen mejor nota.

Rodríguez ha recordado que debido a la aplicación del Plan Bolonia el curso universitario tiene cada vez más horas lectivas, con lo que cada vez hace falta iniciar antes el periodo lectivo más pronto. Si años atrás las clases comenzaban a mediados de octubre, el curso 2017-2018 arrancó el 9 de septiembre, dejando un margen muy estrecho para que los institutos hicieran los exámenes de recuperación, los corrigieran y dejaran un plazo para posibles reclamaciones a tiempo para determinar cuáles aprobaban y podían enfrentarse a las pruebas extraordinarias de la UIB.

La vicerrectora ha señalado que de cara al curso que viene la situación es aún más complicada dado que el 1 de septiembre cae en sábado, con lo que las recuperaciones en los institutos no arrancarán hasta el lunes siguiente, y la Selectividad hasta la siguiente: "Y así, entre correcciones y demás, no podrían incorporarse a las clases hasta final de mes". Eso, señala, podría perjudicarles incluso a la hora de ser puntuados, ya que en el Plan Bolonia se aplica un sistema de evaluación continua desde el primer día. "Además hay unas prácticas, y se pide un seguro que si no estás matriculado no tienes", añade. También hace alusión a los alumnos que se van de intercambio o de beca a otros países y la necesidad de coordinarse con la tendencia de las universidades extranjeras, que cada vez comienzan antes el curso (algunas incluso arrancan las clases a finales de agosto, ha indicado).

La responsable de Alumnado de la UIB también ve motivos académicos. Asegura que en la Comunidad Valenciana se han hecho estudios que concluyen que los resultados mejoran cuando Selectividad se hace en julio. "Los estudiantes que no han asumido las competencias mínimas, aún las tienen frescas y con unas cuantas semanas tienen suficiente tiempo para poder optar a una evaluación positiva", señala el argumentario de la UIB, "esta posibilidad se diluye si entre la prueba inicial y la final pasan tres meses". Rosabel Rodríguez asegura no entender la oposición mostrada por el sindicato UOB ya que el profesorado no verá alterado su periodo vacacional. Añade además que al no hipotecar el verano a estos estudiantes, se les evita "distracciones" para el estudio y se favorece "la conciliación familiar".