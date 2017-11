La Ley de Consultas y referéndums municipales, pendiente del Consultiu

La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció ayer en el pleno del Parlament que el Govern ya ha redactado el anteproyecto de Ley de Consultas populares, que se encuentra pendiente del informe del Consell Consultiu, antes de aprobar el proyecto e iniciar su tramitación en la Cámara balear. "Cuando se apruebe, en esta legislatura, se podrán realizar referéndums municipales, consultas ciudadanas tanto a iniciativa de ciudadanos como institucional, foros de participación, audiencias públicas ciudadanas, presupuestos participativos y un registro único de participación donde la ciudadanía se podrá inscribir para participar en los mecanismos que prevé la propia ley", precisó Armengol.

La jefa del Ejecutivo contestaba así a Laura Camargo, de Podemos, que afirmó que el Govern no ha avanzado en materia de participación tanto como esperaba su partido. Camargo dejó claro que Podemos no está de acuerdo con que se abra un registro ya que "la participación ciudadana no debería pasar por tener que inscribirse" previamente. Junto a ello, resaltó la necesidad de encontrar la vía para que esta Ley de Consultas balear salga adelante "sin que la tumbe" el Tribunal Constitucional. "Hay que hacer que sea realmente participativa y que no nos dé miedo", concluyó la diputada de Podemos.

La presidenta aseguró que se encontrarán "fórmulas" para evitar que el Gobierno de Mariano Rajoy recurra la futura normativa balear ante el Constitucional. "Queremos que sea una Ley pionera en el Estado y que se copie por parte de otras Comunidades", resaltó Armengol quien sostuvo que la participación es "un tema fundamental" para su Govern



Vivienda



Por otro lado, la presidenta sostuvo, en respuesta a la popular Marga Prohens, que el Govern del Pacto tiene "una obsesión por aumentar el parque de viviendas públicas", después de la "sequía absoluta" en esta materia en la pasada legislatura. Prohens había afirmado que la vivienda había pasado de "política estrella a política estrellada" del Pacto y que la Ley de Vivienda del Ejecutivo "es confiscatoria". Armengol replicó atacando la gestión del líder del PP, Biel Company, como conseller del Govern de José Ramón Bauzá.

El cara a cara entre Armengol y Prohens puso el punto final al turno de preguntas al Govern, en el que uno de los momentos de tensión se produjo cuando Antoni Camps (PP) acusó al Govern de repetir "los anuncios" de sus iniciativas, para lo cual leyó un tuit de Ruth Mateu, exconsellera de Cultura, preguntando por qué se presentó de nuevo el código de ética deportiva. La actual consellera de Cultura, Fanny Tur, afirmó que el código se presentó en enero y en noviembre "pasó por el Consell de Govern" porque es "un compromiso transversal" del Ejecutivo. "Me sabe mal no haberlo explicado suficientemente bien como para que lo entiendan" ironizó tras afirmar que ahora se lo explicaba a Camps "al estilo de Epi y Blas", provocando el abucheo del PP