El Banc de Sang advierte de que solo dispone de reservas para un día

La Fundació Banc de Sang i Teixits de las Islas Baleares (FBSTIB) solo tiene reservas de sangre para atender a las demandas hospitalarias durante un día. Por este motivo, la institución balear hace un llamamiento urgente a la población para que done sangre.



"Menos del 2% de la población sana de Baleares dona sangre", explica el director técnico del Banc de Sang, el doctor Enrique Girona y añade que la falta de donaciones de sangre tiene efectos directos en la salud de la población, ya que repercute en que "se cancelen operaciones y no se puedan llevar a cabo según qué tratamientos".



Baleares necesita 200 donaciones de sangre diarias para atender a pacientes con distintas enfermedades, sin embargo, actualmente se reciben como máximo 100 al día, por lo que se necesita doblar el número de donaciones.

"Es vital que la gente acuda a donar en los próximos días", remarca el doctor. "De hecho, bastaría con que todos los nuevos donantes donaran más de una vez al año, ya que el 50% de las personas que se animan a donar solo lo hacen en una ocasión", lamenta.





Requisitos para donar

La FBSTIB cuenta cada día con múltiplesen distintos lugares de las islas. En su página weblos usuarios pueden consultar dónde estarán situados tanto por días como por mes. Además, también dispone de emplazamientos fijos en los que se puede donar sangre algunos días de la semana o cada día dependiendo del lugar, como sus instalaciones en la calle Rosselló i Cazador, 20 de Palma.Durante todo el año, la FBSTIB lleva a cabo 1.656 campañas de donación de sangre para asegurarse de llegar a todos los puntos del archipiélago. Hasta la fecha, se han desarrollado aproximadamente 1.500colectas, es decir, casi el 95% del total.La institución balear quiere mandar un mensaje a la población con el objetivo de remarcar la importancia que tienen las donaciones de sangre para la salud de las personas, ya que con una sola donación se pueden salvar tres vidas."La sanidad no funciona si no hay donaciones de sangre", enfatiza el director técnico del Banc de Sang.Los requisitos para donar sangre son muy sencillos, basta con pesar, gozar de buena salud y tener entre. El pinchazo no duele, ya que es similar al de cuando se realiza una analítica médica, y todo el proceso solo dura entre 25 y 30 minutos.La FBSTIB hace un llamamiento especial a las personas que no han donado nunca y les alienta a que conozcan de primera mano el proceso de donación de sangre animándose a donar. Para cualquier duda, la fundación pone a disposición del público su página web http://www.donasang.org/ en la que se explica de forma clara y sencilla la utilidad de la sangre, quién puede donar, información actualizada diariamente sobre el estado de las reservas sanguíneas, etc. Además, también ofrece la posibilidad de hablar con un profesional médico vía telemática rellenando un formulario y cuenta con un apartado de preguntas frecuentes para que los usuarios encuentren de una manera rápida la respuesta a sus dudas.Otra forma de resolver las preguntas de los donantes es a través de las redes sociales de la fundación. En sus cuentas de Facebook y Twitter, se responde diariamente a todos los mensajes privados y públicos de consulta.El Banc de Sang recuerda que la sangre no se puede fabricar, por lo que se depende de la solidaridad y el altruismo de la población balear para obtener esta sustancia. Una de cada diez personas ingresadas en un hospital necesitará al menos una transfusión de sangre.En un accidente de tráfico se pueden necesitar hasta 30 donaciones de sangre. Un paciente enfermo de cáncer puede necesitar hasta 200 donaciones de sangre.