El PP pide la supresión de la conselleria de Cultura, que considera "gasto superfluo"

El PP pidió ayer, en sus enmiendas parciales a los presupuestos del Govern para el próximo año, la desaparición de la conselleria de Cultura y repartir sus competencias entre otros departamentos con el fin de "eliminar gasto superfluo" con el ahorro de la estructura política, según informaron la portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, y el diputado Antoni Camps. "Es una Conselleria cuota, que se creó para dársela a Més per Menorca (como conselleria de Transparencia) y ahora que este partido no está en el Govern se mantiene con Fanny Tur", criticó Prohens.

Més per Menorca abandonó el Govern a finales del pasado marzo tras la destitución de Ruth Mateu como consellera de Transparencia por el 'caso Contratos', las adjudicaciones a dedo desde conselleries en manos de Més al exjefe de campaña del partido, Jaume Garau. Con la remodelación del Govern tras el portazo de Més per Menorca, Transparencia quedó en manos de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, y se nombró a Fanny Tur consellera de Cultura, Participación y Deportes.

Prohens recordó ayer que el PP ha pedido la supresión de esta Conselleria en todos los proyectos de Presupuestos desde que comenzó la legislatura. "No entendemos por qué hay que seguir pagando esa cuota política", añadió la portavoz popular, quien sostuvo que las áreas de las que se responsabiliza Fany Tur pueden gestionarse "desde otras conselleries".

Además, entre las 514 enmiendas parciales del PP a los presupuestos que ha elaborado el Govern, se encuentra la supresión del "incremento en un 30 por ciento de los gastos de publicidad y propaganda en Presidencia", también para "eliminar gasto superfluo".

Los populares también presentan enmiendas centradas en el destino del impuesto de turismo sostenible, respecto al cual piden que se destinen 38 millones de euros a políticas hidráulicas. "De nada servirá una buena campaña de promoción turística o hacer inversiones en trenes turísticos si en plena temporada alta hay que cerrar playas por problemas de vertidos y malos olores", dijo Prohens.

El PP también propone asimismo que se rebaje a unos 70.000 euros el sueldo para el director de la Oficina Anticorrupción, previsto en 95.000 euros. Se trata de una enmienda similar a la que presenta El Pi, que pide que la retribución para este cargo sea de 65.000 euros. El Pi ha presentado unas 90 enmiendas al proyecto de Presupuestos del Govern, según explicó ayer el líder del partido, Jaume Font.Entre ellas se incluyen la petición de rebajar impuestos a las "rentas bajas y medias", algo que también reclama el grupo popular, destinar más fondos al "ciclo del agua" y una mayor inversión en la UIB.

Oficina Anticorrupción



Precisamente en el pleno del Parlament de hoy se someterá a votación la elección de Jaume Far como futuro director de la Oficina Anticorrupción, que no saldrá adelante en esta ocasión por la falta de apoyo de PP y El Pi (es necesario el respaldo de una mayoría cualificada del pleno) al no haberse consensuado el nombre, por lo que será elegido en un próximo pleno por mayoría absoluta.

Sobre esta cuestión el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, criticó ayer la postura de PP y El Pi. "La sombra de Jaume Matas y Maria Antònia Munar parece ser alargada, es curioso que quienes más de cerca han visto la corrupción sean los que más se opongan a la creación de la Oficina intentando dilatar su puesta en marcha", dijo Jarabo en referencia a que parte de los dirigentes de El Pi proceden de la extinta UM.

Podemos también ha presentado enmiendas a los presupuestos para el próximo año, que está negociando o ya han sido pactadas con el Govern. Entre ellas, el diputado Carlos Saura destacó ayer la petición de que se duplique la ecotasa también en temporada baja (una cuestión ya rechazada en el Pacto), mejoras para las becas de comedor escolar, un aumento de la vigilancia en espacios naturales y la creación de una empresa pública de energía.