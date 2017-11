El pleno del Parlament rechaza a Jaume Far como director de la Oficina Anticorrupción

El pleno del Parlament ha rechazado esta mañana la elección de Jaume Far como director de la Oficina Anticorrupción al no obtener el respaldo de una mayoría cualificada de los diputados. Far era el elegido por los partidos del Pacto para ocupar este cargo, aunque PP y El Pi ya habían anunciado que no lo apoyarían al no haberse consensuado previamente con ellos.

El voto ha sido secreto y de los 57 diputados que han depositado la papeleta en la urna (estaban ausentes del pleno la popular Antònia Perelló y Antoni Reus, de Més per Mallorca), 31 lo han hecho a favor de Far, mientras que 24 papeletas han sido en blanco y dos, nulas.

Far será elegido en un próximo pleno, ya que en la segunda votación no precisará de una mayoría cualificada y será suficiente con la mayoría absoluta que suman los partidos del Pacto.