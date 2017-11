March asegura que se ha actuado ante los casos de "adoctrinamiento" denunciados por Ciudadanos

El conseller de Educación del Govern, Martí March, ha asegurado hoy que la Conselleria ha actuado ante los casos de "adoctrinamiento" denunciados por Ciudadanos. Según ha explicado March, inspección educativa acudió a los centros y redactó un informe que ha sido remitido a Fiscalía de Menores sin que haya tenido más recorrido. "¿Y? Y nada. Nosotros hemos actuado de oficio. ¿Inacción? Ninguna. Otra cosa es que el informe no diga nada de lo que ustedes denuncien", ha respondido el conseller que ha insistido en que la denuncia del partido de Albert Rivera en Baleares "no corresponde a la realidad" y que en ningún caso es "una cosa generalizada".

"No le digo que sea generalizada", ha empezado matizando su discurso el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, después de haber denunciado que el "adoctrinamiento" era "sistémico" en las aulas de Balears al Defensor del Pueblo. Sin embargo, Pericay, que ha entregado su informe al conseller y que ha mostrado la foto de un acto de protesta por el encarcelamiento de los líderes independentistas de la ANC y Omnium en un instituto de Mallorca, ha pedido que "haya o no haya denuncia de los padres, si hay pruebas y elementos documentados, la Conselleria debe intervenir" porque si las familas no denuncian, ha dicho, "es porque tienen miedo a que se marque a sus hijos".

"¿Los padres tienen miedo? ¿Miedo de qué?", ha respondido el conseller. March ha criticado que Ciudadanso esté en "una campaña estatal" que persigue la "recentralización de la educación, que "no confíen en la inspección educativa" y de "sólo ver un tipo adoctrinamiento. ¿No hay otro?". Con todo, el titular de Educación ha recomendado a los diputados de Ciudadanos "visitar los centros y hablar con los claustros".