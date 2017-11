Educación plantea avanzar a julio la Selectividad de septiembre

La conselleria de Educación ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de adelantar a la primera quincena de julio la convocatoria extraordinaria de Selectividad, que siempre ha tenido lugar en septiembre. Para ello, haría falta que los institutos a su vez adelantaran los exámenes de recuperación de septiembre a junio.

Hay comunidades autónomas como Madrid donde se opta por estos plazos adelantados y la Universitat de les Illes Balears (UIB) así ha solicitado implantarlos aquí, alegando que el curso universitario cada vez empieza antes, con lo que en septiembre el margen de tiempo es muy estrecho para que los institutos hagan los exámenes de recuperación de 2º de Bachillerato y la UIB haga después las pruebas de Selectividad.

La propuesta ya se expuso en las comisiones que trabajan sobre el Calendario Escolar el curso pasado y fue rechazada, pero la Conselleria quiere volver a plantear el cambio ya que considera que es una necesidad. El sindicato UOB ya ha emitido un comunicado mostrando su rechazo a adelantar las recuperaciones y criticando que a Educación "no le haya bastado la reculada del año pasado cuando se vio obligada a retirar su propuesta ante la contundente negativa del mundo educativo".

Según el sindicato, el director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, ha remitido una carta con la propuesta en la que alega que el cambio de fechas no supondría modificaciones del calendario escolar, algo que UOB califica de "cinismo inadmisible". La entidad sindical deplora que el director general "defienda la comodidad organizativa de la UIB" en vez de "defender al profesorado de Secundaria, cada día más ahogado por tareas burocráticas y estrés por ratios excesivas". Concluyen que si la UIB necesita revisar su calendario que lo haga "pero no a costa de los profesores de instituto", quienes a su entender "necesitan poder centrarse en las clases" y no tener que ir corriendo porque la UIB ("que es donde tiene su puesto de trabajo el conseller March", recuerdan) "tiene prisa por tener las listas de alumnos".