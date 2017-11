"El proceso catalán es una tragicomedia. Hay elementos literarios y casi de película"

Cataluña ya es independiente. Lleva años deambulando fuera de la Unión Europea, y las cosas no le han ido nada mal. Ahora, Bruselas quiere que vuelva y es a través de un referéndum como los catalanes decidirán si reingresan en la UE. El argumento es del periodista mallorquín Nando Zanoguera (Palma, 1972), que, en clave de humor y con evidentes paralelismos con la actualidad, ha presentado este mes de noviembre su libro Fora de la Galàxia, "una novela no intervenida por el 155".

Zanoguera ha vivido de cerca todo el conflicto catalán como periodista de Catalunya Ràdio. Precisamente, el debate entre Generalitat y Gobierno hace ya más de un año, sobre si una Cataluña independiente quedaría o no fuera de Europa, fue lo que le inspiró este libro. De hecho, admite que aunque "el objetivo de la novela es hacer gracia", también está el mensaje de que a Cataluña no tendría por qué irle mal fuera de Europa: "Esto es lo que viene a decir el libro", señala Zanoguera, que desde un principio tuvo claro que Europa no apoyaría la independencia y que, de tener lugar, la dejaría fuera de la Unión. "La reacción de Europa no me ha sorprendido: es un club de Estados, muchos gobernados por el PP, y es un tema que genera una incomodidad interna dentro del club", explica el periodista mallorquín.

Y ahí es donde Fora de la Galàxia, escrita hace más de un año, empieza a diluirse con la realidad. "Es como si hubiera cogido muchos de los elementos del procés y los hubiera pasado por una coctelera: encuentras un referéndum, la falta de entendimiento y la proclamación de la república", relata el autor, quien apunta que otros elementos podrían ser metáforas de lo acontecido. "En el libro, cuando Cataluña declara la independencia, España decide invadir Cataluña 500 metros hacia dentro y levantar un muro. No ha habido un muro, pero representa lo mismo que el artículo 155, un elemento que imposibilita el entendimiento", señala. "También hay un momento en que el presidente y el vicepresidente no se ponen de acuerdo sobre cómo declarar la independencia y el vicepresidente se ofrece a hacerlo él. Pasó algo parecido el 27 de octubre y el libro está escrito de mucho antes", relata sorprendido.



"Pensé si era pertinente"

Zanoguera admite que estuvo pensando "si era pertinente" sacar un libro de humor sobre el procés en un momento en que hasta programas satíricos como Polònia (TV3) no se emitieron algunos días. "Es muy difícil encajar algunas cosas con humor, pero hay que evitar que nos quiten también eso", defiende el periodista, para quien al final "el proceso es una tragicomedia". "Encuentras momentos duros, como el 1 de Octubre, o los consellers presos, pero luego tienes el barco de Piolín. Hay elementos literarios y casi de película", apunta Zanoguera. Para el periodista, los mallorquines "son observadores y parte de lo que pasa. Porque les acabará repercutiendo tarde o temprano". "En el libro, en una España sin Cataluña ya no hay comunidades autónomas y está prohibido hablar catalán", añade. Ahora, teme acertar en esa predicción: "Con el 155 ya vemos un proceso de involución".