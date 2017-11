El PP pide que se suprima la conselleria de Transparencia

El PP pedirá en sus enmiendas parciales a los presupuestos del Govern para el próximo año la desaparición de la conselleria de Transparencia y repartir sus competencias entre otros departamentos con el fin de "eliminar gasto supérfluo" con el ahorro de la estructura política, según han informado esta mañana la portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, y el diputado Antoni Camps. "Transparencia es una conselleria cuota, que se creó para dársela a Més per Menorca y y ahora que este partido no está en el Govern se mantiene", ha criticado Prohens quien ha recordado que no es la primera vez que el PP pide que la eliminación de esta conselleria.

Además, entre las aproximadamente 400 enmiendas parciales del PP a los presupuestos que ha elaborado el Govern, se encuentra la supresión del "incremento en un 30 por ciento de los gastos de publicidad y propaganda en la conselleria de Presidencia", también para "eliminar gasto supérfluo". El plazo de presentación de enmiendas parciales a los presupuestos acaba hoy, aunque el número definitivo se conocerá cuando se califiquen en la Mesa del Parlament.

El PP también propone que se rebaje a unos 70.000 euros el sueldo para el director de la Oficina Anticorrupción, previsto en unos 90.000 euros. Se trata de una enmienda similar a la que presenta El Pi, que presentará

unas 90 enmiendas parciales a los presupuestos, según ha explicado el líder del partido Jaume Font.

Precisamente en el pleno del Parlament de mañana se someterá a votación la elección del futuro director de esta Oficina Anticorrupción, que no saldrá adelante en esta ocasión por la falta de apoyo de PP y El Pi (es necesario el respaldo de una mayoría cualificada del pleno) al no haberse consensuado el nombre, por lo que será elegido en un próximo pleno por mayoría simple.

Sobre esta cuestión el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha criticado la postura de PP y El Pi. "La sombra de Jaume Matas y Maria Antònia Munar parece ser alargada, es curioso que quienes más de cerca han visto la corrupción sean los que más se opongan a la creación de la Oficina intentando dilatar su puesta en marcha", ha dicho Jarabo.