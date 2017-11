El tiempo en Mallorca: Llega un frente frío con nieve, lluvias y bajas temperaturas

Llegan a Mallorca días de frío, lluvia, nieve, viento del norte y gran contraste de temperaturas, llega a la isla un frente frío que se prolongará hasta el domingo y traerá temperaturas realmente invernales.



La verdadera caída de los termónetros empezará a producirse mañana por la tarde y alcanzará progresivamente su intensidad máxima entre el jueves y el sábado, cuando, según las previsiones de la AEMET, se combinarán los vientos de Tramuntana con intervalos fuertes, la probabilidad de chubascos en toda la isla y una significativa bajada de la cota de nieve, que descenderá de los 900 a los 500 metros, y que podría dejar copos y heladas en la Serra de Tramuntana y precipitaciones en forma de granizo en varios puntos de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología habla a partir del jueves de "un auténtico temporal invernal, por la combinación de aire muy frío, lluvia, viento y nieve en cotas bajas".





La previsión para el miércoles, 29 de novimbre, como comenta, responable de la delegación de laen, anuncia el inicio de la incidencia del frente frío en Mallorca, con temperaturas en claro descenso, máximas de 16 grados y viento del Oeste rolando a Norte por la tarde, con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes.Será, como detalla, el inicio del desplome de temperaturas y el cambio a un tiempo realmente invernal. El jueves día 30 de noviembre, se esperan lluvias ocasionales, caída de los termómetros, viento fuerte de Tramuntana y bajada de la cota de nieve a 900 metros. Las, según señala la responsable de la Aemet en Baleares, no superar losEl viernes, 1 de diciembre, y también el sábado día 2,. La noche del viernes al sábado será la más desapacible en cuanto a temperaturas. La cota de nieve bajará hasta 400 metros pudiendo dejar precipitaciones en forma de nieve y granizo en muchos puntos de Mallorca, no sólo en la Serra de Tramuntana y las temperaturas máximas no superarán los diez grados. El domingo, el frente frío empezará a remitir, pero las bajas temperaturas, señala, han llegado para quedarse.