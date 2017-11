Una condena social unánime

Movilización ciudadana. La repulsa por los asesinatos de cientos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres consiguió ayer una numerosa respuesta de la sociedad isleña. 'Nos queremos vivas y libres de machismos' fue el lema que encabezó una protesta pacífica de centenares de ciudadanos, convocada por el Movimiento Feminista de Mallorca, a la que se adhirieron otras entidades, partidos y sindicatos.

Unas 800 personas marcharon ayer por Palma unidas en la lucha contra la violencia machista. El Movimiento Feminista de Mallorca convocó esta manifestación bajo el lema 'Nos queremos vivas y libres de machismos'.

La manifestación del Día Internacional contra las Violencias Machistas, a la que se sumaron sindicatos, partidos y otras entidades civiles, comenzó pasadas las 19.30 horas en la plaza de la Porta Pintada, siguió por Sant Miquel, Cort y Conqueridor, hasta llegar al Born. Algunos de los participantes portaban antorchas o velas. Una vez en el Born, se realizó una performance inspirada en la pirámide de la violencia de género para mostrar las diferentes expresiones y agresiones del modelo social patriarcal, explió Lourdes Martín, de Feministes en Acció.

Después, se repartió una flor por cada mujer asesinada en España, 90 solo en este año y 872 en los últimos siete años. "No nos morimos, nos asesinan", fue una de las proclamas de la manifestación, al igual que "Con el maltrato, no hay trato" y "No es libertad si tenemos miedo".

El manifiesto recordó que en Balears se han registrado 152 denuncias por abuso sexual a niñas y 16 denuncias diarias por violencia de género en 2016. "Estamos hartas de que se dude de los gritos de auxilio de mujeres que confían en la justicia. Estamos hartas de que se nos culpe cuando, en realidad, somos víctimas", añadía el texto del Movimiento Feminista.

En la manifestación participaron los consellers de Trabajo y Asuntos Sociales, Iago Negueruela y Fina Santiago, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, los regidores Mercè Borràs, Aligi Molina y Neus Truyol, además de representantes de los sindicatos. "Es una lucha permanente", afirmó Fina Santiago sobre la manifestación. "Se tiene que continuar en esta línea, de tolerancia cero".

Otras muestras de condena



Horas antes, la presidenta del Govern, Francina Armengol, hizo un llamamiento a toda la sociedad para combatir la "lacra" de la violencia machista y reiteró que es una "prioridad de legislatura" avanzar en las políticas de igualdad y combatir las agresiones.

Nuevas Generaciones del PP también celebraron ayer una charla para "informar y formar a los jóvenes" sobre el problema de la violencia de género y alertó de que el avance de las nuevas tecnologías "ha supuesto nuevas formas de violencia contra la mujer, especialmente entre los jóvenes".

La Organització Endavant OSAN (Organització Socialista d'Alliberament Nacional) tiñó de rojo el agua de las fuentes de la plaza Drassanes de Palma y la de la plaza Sant Jaume de Manacor.