Las mujeres se reivindican con su pasión por el trabajo en el eWoman

"A veces a las mujeres nos cuesta hablar de nuestra experiencia". La Directora Territorial de CaixaBank en Balears, María Alsina, pronunció ayer esta frase al principio de su exposición. Sin embargo, tanto ella como las demás ponentes, salieron sin ningún pudor al escenario del Club Diario de Mallorca para contarle a un auditorio lleno cómo han llegado hasta dónde están ahora durante el eWoman que se celebró durante la mañana de ayer.

Alsina destacó en su ponencia que, en Balears, un 55% de directivas de CaixaBank son mujeres. Según ella, es mejor hablar de diversidad que de igualdad, porque lo importante es "encontrar en la diversidad quiénes son los mejores, independientemente de si son hombres o mujeres. Lo importante es la meritocracia", considera Alsina.

También estuvo presente en el escenario la directora de Ventas de Empresas en Alicante y Balears de Telefónica, Arantxa Doncel, que hizo suya la célebre frase del mundialmente reconocido pintor español Pablo Picasso, "cuando venga la inspiración que me encuentre trabajando". Doncell defendió su versión: "cuando venga la oportunidad, que me pille trabajando intensamente". La directora de Ventas de Empresas en Alicante y Balears de Telefónica consideró que hay que trabajar con "pasión", y que "uno debe ser coherente con uno mismo y conseguir transmitir sus valores". También valoró la necesidad de "evolucionar como pokémons" y, aunque reiteró que le gustaría que fuera de otra manera, tiene claro que "si no tenemos un entorno de crecimiento que ayude a toda nuestra fuerza, pasión y entrega, nos quedaremos en el camino". Así como rezaba el título de su conferencia, evidenció lo fundamental que es que "hagamos que puedan".

Por su parte, la secretaria técnica del departamento de Modernización y Función Pública del Consell de Mallorca, Elena Carrillo, hizo saber a los presentes que "en la administración, para fomentar la igualdad, se solicita a las empresas licitadoras que tengan planes de igualdad o un porcentaje de mujeres en su plantilla". Además, subrayó "que determinados cargos, sobre todo puestos directivos, estén ocupados por hombres es un claro ejemplo de machismo. Falta concienciación".

"Las mujeres somos únicas y nos lo tenemos que creer". Quien lo dijo, María Gómez del Pozuelo, lo cree, y ayer presentó al auditorio del Club su proyecto emprendedor: Womenalia, una red social para mujeres profesionales. Gómez del Pozuelo defendió que los objetivos y las metas cuestan un tiempo, un dinero y se tienen que poder medir. La cofundadora de Womenalia no dejó de animar a los asistentes a soñar, ya que "la vida, cuando nos levantamos cada día, depende de nosotras mismas. Somos las únicas responsables".

Marta Simonet, cofundadora de Banquete de Ideas, habló de la suerte, pero también de la causalidad. "Cuando logras algo, primero te piensas que ha sido suerte, pero todos hacemos cosas que, para bien o para mal, nos llevan hasta dónde estamos". Para crear un proyecto que tenga éxito, Simonet tiene la receta perfecta: buscar una tendencia, una necesidad, y mucha pasión. Aun así, reconoció que "lo más difícil es detectar qué es lo que nos apasiona". La cofundadora de Banquete de ideas consideró que "todos somos creativos", y que para emprender es necesario "saber tolerar el fracaso".

La periodista y experta en comunicación corporativa, Verónica Rosselló, explicó que una de las cosas que más le ha servido a ella para ser una buena profesional ha sido trabajar en distintos países, aprender idiomas, conocer gente y aprender de ella. De hecho, Rosselló comentó su cambio de línea profesional, que empezó con el periodismo y se inclinó hacia la comunicación corporativa. Según la profesional, "para aprender nunca hay un límite, el límite se lo pone uno mismo".

Otra de las invitadas a explicar su experiencia fue la fundadora de Terraza Balear, Mariana Muñoz. Aunque, a diferencia de Simonet, apuntó que sí que cree en la suerte con algunas cosas, también sigue un poco su misma línea que, ya que Muñoz comentó que todas las experiencias anteriores a lo que uno está haciendo en la actualidad sirven "para llenar la maleta de herramientas y habilidades". Algunas de las cosas más importantes para ella son el esfuerzo y el foco, visualizar el proyecto.

La última ponente fue una de las fundadoras de Inturea, Laura Rampérez, quien defendió a capa y espada que es posible trabajar a gusto y pasándolo bien, así como hacer las cosas diferentes. Según ella, "actuamos como robots haciendo cosas que puedan abrirnos puertas en un futuro, pero...¿luego qué?". Rampérez apuesta por buscar uno mismo su esencia, para poder "apostar por lo que uno crea que es lo mejor". Y acabó: "¿Por qué tiene que ser un problema disfrutar trabajando?".

La directora de Diario de Mallorca, Maria Ferrer, auguraba ya antes de las ponencias lo que sería el eWoman 2017: "un foro que quiere aprender y contribuir con el talento de las mujeres". La directora apuntó, además, que "la perspectiva de género sigue siendo necesaria porque la igualdad de género sigue estando pendiente". Visibilizar casos como los de las ponentes del eWoman es una tarea importante, dijo Ferrer, pero "aún queda mucho camino por recorrer".

