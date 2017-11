La ley de Vivienda obligará al Govern a garantizar un techo a los desahuciados

La futura ley de Vivienda obligará al Govern a garantizar un techo a las familias desahuciadas o que no pueden acceder a una vivienda.

Podemos presentó ayer un paquete de seis enmiendas acordadas con el Govern para la ley de Vivienda, que está previsto que se apruebe en los próximos meses. Según el socio externo del Ejecutivo, con los cambios que se incorporarán "se consagra el derecho a la vivienda en Balears". Las dos enmiendas de mayor calado definen, por una parte, un perfil de personas en "situación de especial vulnerabilidad en materia de vivienda" -similar al establecido inicialmente para el acceso a la renta social del Govern y que priorizara a familias desahuciadas-; y, por otra, garantizan el acceso a una vivienda para este colectivo.

Con ello, la futura norma establecerá que "en el caso de que por problemas de disponibilidad efectiva de vivienda el Govern no pueda proporcionar una, se podrá satisfacer con carácter subsidiario mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas complementarias a otras ayudas a las que ya puedan tener acceso". Es decir: si el Instituto balear de la Vivienda (Ibavi) no tiene pisos disponibles, deberá pagar el alquiler a las familias sin acceso a una vivienda con un sistema de ayudas que deberá concretarse cuando se apruebe la ley.

Podrán beneficiarse de estas ayudas personas que no dispongan de vivienda propia ni de recursos suficientes para acceder a una, que lleven al menos cuatro años empadronadas en las islas y que hayan obtenido un informe de servicios sociales que acredite su situación de vulnerabilidad. El reglamento que deberá fijar los criterios para el citado informe podrá variar en función de la isla. En cualquier caso, se priorizará a familias que hayan sido desahuciadas, con personas dependientes, con menores, pensionistas o víctimas de violencia de género.

Precedente en Euskadi y Valencia



El diputado de Podemos Aitor Morràs, que presentó las enmiendas pactadas, celebró que con estas incorporaciones la futura ley no vaya a ser "un brindis al sol". Morrás señaló que "la ley compromete al Govern y en caso de incumplimiento se podrá reclamar en los tribunales". Y es que el texto de la ley contempla que en caso de que el Govern no garantice el derecho a la vivienda a las familias sin techo, "podrán reclamar el cumplimiento de la ley a la conselleria", y si no se obtiene por la vía administrativa "podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante los tribunales".

De este modo, si una familia se queda sin poder acceder a una vivienda y sin respuesta del Govern, podrá acudir a un juez, que tendrá en sus manos forzar a la administración a garantizarles un techo. Hasta la fecha, únicamente Euskadi y Comunidad Valenciana tenían esta obligación prevista en sus respectivas leyes de vivienda.

Esta ley se sumará al Plan de Vivienda del Govern, con el que Balears destinará 50 millones a construir 218 viviendas de alquiler social en Mallorca y 511 en el conjunto del archipiélago en los próximos tres años. Esto supondrá que el parque de pisos sociales pase de los 1.800 de la actualidad a 2.300. El objetivo del Govern es disponer de 5.000 en diez años.

Cooperativas de viviendas



Por otro lado, otra de las enmiendas que el Govern le ha aceptado a Podemos para la futura ley es el fomento de las cooperativas de viviendas, a las que la administración les cede el uso de suelo público para la construcción de viviendas de las que pueden disponer las familias que forman parte de estas cooperativas durante un determinado periodo de tiempo. Con ello, según explicó Morràs, se pretende potenciar "otras formas de tenencia de vivienda" que no obligue a las familias "a endeudarse de por vida". "Se trata de desmercantilizar el derecho a la vivienda y va saliendo adelante la hoja de ruta de Podemos", apuntó.