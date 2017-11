La violencia de género se combate en las aulas

La experta estuvo en Palma compartiendo su experiencia para luchar "por unas escuelas libres de violencias machistas"

Si hay algo en lo que todos los expertos contra la violencia de género coinciden es que para eliminarla hay que empezar por la educación. No es una tarea fácil. "Tratar de hablar con los jóvenes sobre este tema generalmente produce dos reacciones: rechazo o indiferencia". Así lo explicó Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociología y experta en Género e Igualdad de Oportunidades, en el taller Por unas escuelas libres de violencias machistas, que tuvo lugar este verano dentro del XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere.



Ruiz Repullo, que colabora desde sus inicios en 2005 en la puesta en práctica y evaluación del I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Educación en Andalucía, tiene la fórmula para empatizar con estudiantes de entre 12 y 16 años que, en sus cursos y talleres impartidos en colegios, terminan descubriendo que en sus grupos siempre hay chicas que sufren violencias machistas sin saberlo y chicos que agreden sin ser muy conscientes de su comportamiento.



Para contextualizar este drama entre los más jóvenes, las cifras hablan por sí mismas: en toda España hay cerca de 60 mujeres asesinadas menores de 21 años desde 2003. El número de víctimas y agresores menores con medidas cautelares ha aumentado notablemente desde entonces, por lo que se han incorporado a las menores en las estadísticas. Frente a una audiencia con mayoría de profesionales de la Educación, desde profesores a psicólogos, pero también algún médico y periodista entre los asistentes, la socióloga transmitió en el Centre Flassaders su amplia experiencia en esta materia con ejemplos prácticos, además de la teoría.





Gracias a @CarmenRuizRepul por esta tarde tan amena y provechosa en la #18UEEG sobre Escuelas libres de violencia machista!!! pic.twitter.com/mNiXBoG0jI — Thomas Jordi (@ThomasJordi1982) 13 de julio de 2017

Método efectivo

El diagnóstico que presenta Ruiz Repullo en la adolescencia y juventud eso un, con una gran vulnerabilidad en una "etapa poco permisiva entre el grupo de iguales". Otra cuestión es la, sumada a la "gran influencia de los medios de comunicación", en esa bonita época en la que tienen lugar los primeros noviazgos.La alerta es máxima ante la suma de estos factores. Aquí podría mencionarseen un primer momento para explicar la; un ejercicio que Ruiz Repullo da a sus alumnos para que puedan desvelar por sí mismos las situaciones de "posesión", que se dan con más frecuencia de lo que todos creen, con frases que ellos mismos apuntan, como:, o, o, es una de las soluciones que la socióloga propone para desterrar los modelos de éxito que los jóvenes persiguen, según sus estudios. Para las chicas, ellos tienen que. Del otro bando, los chicos creen que. Ante este panorama, está claro que el modelo de masculinidad dominante, "el chulillo", se convierte en un problema a corregir.Todos y todas reconocen a estos personajes dentro de sus grupos., pero su pulsión por dominar a la pareja suele terminar en. Sin embargo, el comportamiento agresivo nunca se manifiesta durante la primera etapa de la relación. "Cualquiera daría puerta al primer indicio, si se diera en las primeras citas", expone Ruiz Repullo que señala que el agresor vuelve a convencerlas con su arrepentimiento y dulzura, tras una etapa de violencia. Así se alimenta este mito del amor romántico que tan bien ha calado en las féminas desde sus primeros años, en el que. Es un círculo envenenado del que cuesta horrores escapar cuando se es una mujer adulta, mucho más cuando se trata de adolescentes que padecen una; sentirse completamente solas cuando las amistades se posicionan con el chico; perder su autonomía porque no pueden estar solas en ningún momento y al final, comenzar de cero, en un nuevo centro con otra gente y con el miedo en todo el cuerpo.Ruiz Repullo ha inventado un método muy efectivo para que los jóvenes despierten ante la violencia de género, apelando a la actuación.', que cuenta paso a paso como un noviazgo aparentemente normal puede transformarse en la peor pesadilla cuando sigue todos estos patrones de los que hay que aprender a huir., cuenta la autora de Abre los ojos: el amor no es ciego, Voces tras los datos: adolescentes y violencia de género o Escuelas libres de violencias machistas. Tomar conciencia de lo que no se ve, o no se quiere ver, es un gran primer paso para sanar a la sociedad en este sentido.